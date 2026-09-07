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Mikel Arteta avisa a sus rivales de la Premier League: el Arsenal alcanza un nivel superior al de la pasada temporada tras su victoria ante el Chelsea
Arteta ve un techo más alto para los campeones
El entrenador del Arsenal cree que su equipo ya está mostrando señales de evolucionar más allá de los estándares que estableció durante su histórica campaña de la pasada temporada, en la que ganó el título. Tras una contundente victoria por 2-1 sobre el Chelsea el domingo, el español se mostró firme al asegurar que su plantilla tiene el hambre necesario para alcanzar cotas aún mayores. A pesar de empezar por detrás en el marcador tras un gol tempranero de Morgan Rogers en el minuto dos, los tantos de Kai Havertz y del capitán Martin Odegaard dieron la vuelta al partido y aseguraron tres puntos vitales que dejan al Arsenal junto al Manchester City como los únicos equipos con un pleno de victorias tras tres jornadas.
Al reflexionar sobre el tipo de actuación que completó su equipo, Arteta se deshizo en elogios hacia la manera en que sus jugadores gestionaron la adversidad inicial ante el equipo de Xabi Alonso. "Creo que fue una actuación excepcional. Disfruté cada minuto de principio a fin, y el comienzo fue duro", dijo Arteta. "Creo que es una indicación para nosotros de lo capaces que somos de rendir a un nivel aún más alto que la temporada pasada, y depende de cómo mantengamos y sostengamos ese deseo, esa humildad, y sigamos cada día intentando encontrar una mejor versión de mí mismo y del equipo. Todavía tenemos mucho que crecer y mucho que ofrecer, y esta es la ambición del equipo".
- AFP
La química ofensiva aporta una nueva dimensión
Aunque el club del norte de Londres tuvo una ventana de fichajes de verano relativamente tranquila en cuanto a delanteros incorporados, optando por permitir las salidas de Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli y Leandro Trossard, su fluidez ofensiva parece estar alcanzando un nuevo pico. La combinación de Havertz, Odegaard y Bukayo Saka causó problemas constantes a la zaga del Chelsea, mientras que el nuevo fichaje Christos Tzolis aportó un nuevo chispazo de creatividad desde las bandas.
El entrenador señaló específicamente la creciente compenetración entre sus pivotes creativos como motivo para el optimismo. "Odegaard tiene algo que demostrar con respecto a la temporada pasada después de perderse tanto fútbol", señaló Arteta. "Cuando eso pasa, Kai igual, Bukayo igual, perdimos a muchísimos jugadores de ataque la temporada pasada durante periodos muy, muy largos. No sé cuántas veces han jugado juntos esos dos en el último año más o menos, pero probablemente no muchas, y cuando empiezas a sentir la química que tienen entre ellos y lo que pueden producir, es fantástico".
Baño de realidad para Alonso en el Chelsea
Para el Chelsea, la derrota supuso un importante baño de realidad tras un inicio prometedor bajo la dirección del excentrocampista del Liverpool y del Real Madrid Xabi Alonso. Pese a la frustración de dejarse por el camino sus primeros puntos de la temporada, Alonso se mostró desafiante e instó a su plantilla a seguir centrada en el proyecto a largo plazo en Stamford Bridge.
«Queremos empezar a dejar la portería a cero, llegarán. Los jugadores están comprometidos a trabajar duro, a saber que estamos en el camino para competir en cada partido. No estamos contentos por no haber podido sacar nada, pero tenemos que mantener la calma y seguir adelante», señaló Alonso.
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La expectación crece a medida que se acerca la Champions League
La victoria supone un cambio de ritmo significativo para el Arsenal, que encadenó una cómoda victoria inicial ante el Coventry City y un trabajado triunfo por la mínima en casa del Aston Villa con una actuación de auténtica madurez táctica. El Arsenal se prepara ahora para iniciar su campaña en la Champions League con un sólido arranque el miércoles en Nápoles. Sin embargo, la plantilla no está exenta de preocupaciones, ya que Cristhian Mosquera fue una ausencia destacada en la convocatoria para el partido contra el Chelsea. Arteta ofreció una breve actualización sobre el estado del defensa y dijo: "Tuvo un problema muscular y creemos que no es demasiado grave, pero tenemos que esperar y ver en los próximos días cómo evoluciona".
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