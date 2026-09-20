Arteta estaba furioso por la falta de implicación de su equipo y señaló el fracaso a la hora de ejecutar tareas sencillas. Dijo a los periodistas: «Extremadamente decepcionado, pero antes que nada tenemos que felicitar al Brighton por la victoria. La merecen. Fueron el mejor equipo».

El entrenador del Arsenal destacó la incapacidad de su equipo para hacer frente al planteamiento directo del Brighton. «Por nuestra parte hay ciertos aspectos básicos que necesitas cumplir en el fútbol, especialmente en la Premier League, de los que estuvimos muy lejos», añadió. «Que ellos ganaran el primer duelo o el segundo balón colocó el partido en una situación realmente difícil para nosotros, especialmente por lo directos que fueron».

Ahondando en los fallos técnicos, Arteta acusó a su plantilla de abandonar su estilo habitual cuando tenía la posesión. Explicó: «Cuando recuperábamos el balón, la cantidad de errores técnicos que cometimos… y no respetamos ningún principio de juego que necesitas para salir de esas situaciones de marcaje al hombre que nos ponían siempre a remolque, así que fue muy difícil controlar el partido».



