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Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traducido por

Mikel Arteta arremete contra las estrellas «irrespetuosas» del Arsenal tras la humillación ante el Brighton mientras la defensa del título de la Premier League sufre un duro golpe

Arsenal
M. Arteta
Brighton
Brighton vs Arsenal
Premier League

Mikel Arteta no se mordió la lengua en su valoración de la derrota del Arsenal por 3-0 ante el Brighton y acusó a sus jugadores de no respetar principios futbolísticos fundamentales. El Arsenal llegó a la costa sur con un balance impecable esta temporada, pero varios errores defensivos impropios provocaron que el vigente campeón de la Premier League cayera con claridad.

  • Los errores impropios pasan una factura muy cara al Arsenal

    El inicio perfecto de Arsenal en la temporada llegó bruscamente a su fin el sábado, tras una desastrosa derrota por 3-0 en la costa sur. Los goles de Pascal Gross, Charalampos Kostoulas y Chema Andres dieron al Brighton una merecida victoria sobre el vigente campeón. Antes de este partido, el conjunto visitante había ganado sus siete primeros encuentros en todas las competiciones.

    Sin embargo, el Arsenal fue el artífice de su propia caída, castigado una y otra vez por una serie de errores individuales impropios. La mala distribución del balón del portero David Raya marcó un tono de nerviosismo, antes de que los fallos defensivos de Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes y Ezri Konsa acabaran regalando los goles al conjunto local.


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    Arteta lamenta la falta de principios básicos

    Arteta estaba furioso por la falta de implicación de su equipo y señaló el fracaso a la hora de ejecutar tareas sencillas. Dijo a los periodistas: «Extremadamente decepcionado, pero antes que nada tenemos que felicitar al Brighton por la victoria. La merecen. Fueron el mejor equipo».

    El entrenador del Arsenal destacó la incapacidad de su equipo para hacer frente al planteamiento directo del Brighton. «Por nuestra parte hay ciertos aspectos básicos que necesitas cumplir en el fútbol, especialmente en la Premier League, de los que estuvimos muy lejos», añadió. «Que ellos ganaran el primer duelo o el segundo balón colocó el partido en una situación realmente difícil para nosotros, especialmente por lo directos que fueron».

    Ahondando en los fallos técnicos, Arteta acusó a su plantilla de abandonar su estilo habitual cuando tenía la posesión. Explicó: «Cuando recuperábamos el balón, la cantidad de errores técnicos que cometimos… y no respetamos ningún principio de juego que necesitas para salir de esas situaciones de marcaje al hombre que nos ponían siempre a remolque, así que fue muy difícil controlar el partido».


  • La racha matagigantes del Brighton continúa

    El resultado prolonga una notable tendencia reciente para el Brighton. Por tercera temporada consecutiva, ha conseguido derrotar en casa al vigente campeón de la Premier League, después de haber superado previamente al Manchester City en 2024-25 y al Liverpool en 2025-26.

    Arteta reconoció de antemano esta amenaza concreta, pero admitió que su equipo no igualó la intensidad de su rival desde el pitido inicial. «Sabíamos lo duro que iba a ser hoy», señaló. «Lo primero de lo que hablamos fue de la primera parte [del partido]. Si no sales de esa primera parte como ganador, va a ser extremadamente difícil dominar el partido y tener alguna probabilidad de ganar. Pero eso es mérito suyo. Tenían un punto más que nosotros».


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  • imago-sport-1083504512.jpgMark Pain

    El Manchester City, a punto de hacerse con el control

    Esta derrota deja al Arsenal segundo en la clasificación, lo que abre la puerta al Manchester City para tomar el control de la lucha por el título. El City ocupa actualmente el liderato y puede ampliar su ventaja a tres puntos sobre el Arsenal cuando reciba al Sunderland el domingo 20 de septiembre.

    Ahora Arteta debe aprovechar el prolongado parón internacional para corregir las evidentes fragilidades defensivas de su equipo. El Arsenal buscará reaccionar y recuperar su impulso en la competición doméstica cuando reciba a un Leeds United en forma el 10 de octubre.

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