Arteta ha lanzado una declaración de intenciones importante antes de la nueva temporada, al insistir en que su equipo está totalmente centrado en lograr una hazaña nunca antes conseguida en la historia del club del norte de Londres. Después de poner fin por fin la temporada pasada a una espera de 22 años por un título de liga al superar al gigante del Manchester City, el Arsenal apunta ahora a defender su corona. Solo un puñado de grandes entrenadores, entre ellos Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho y Pep Guardiola, han logrado ganar la Premier League en temporadas consecutivas, y Arteta está deseando unirse a ese grupo de élite.

«Estoy muy ilusionado. Ya tenemos algunos sueños otra vez con la competición y con la Community Shield. Es una nueva temporada, nuevas expectativas», dijo Arteta a talkSPORT. «Tenemos la oportunidad de hacer algo que no hemos hecho antes en este club, ganarla dos veces seguidas y esa es la ambición. No es algo personal, es la ambición colectiva que tenemos y la ambición del club. Es un reto precioso».