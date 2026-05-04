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Mikel Arteta afirma que las dos buenas noticias sobre lesiones permiten al Arsenal plantear «partidos diferentes» contra el Atlético de Madrid, y el entrenador «está deseando» que llegue el duelo de la Liga de Campeones
Vuelven dos jugadores clave
En la víspera del crucial duelo en el Emirates Stadium, Arteta confirmó la noticia que los hinchas del Arsenal esperaban: Odegaard y Havertz, ausentes la semana pasada, están disponibles. Tras el tenso 1-1 en la ida en España, recuperar a estos dos delanteros clave inyecta un impulso anímico y táctico al equipo londinense.
«Están disponibles, están en la convocatoria, los dos», confirmó Arteta al ser preguntado por sus lesiones. Y añadió: «Es genial, porque necesitamos opciones y la capacidad de jugar diferentes partidos mañana, desde el principio o más adelante. Así que es una muy buena noticia tenerlos de vuelta».
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Ganas de llegar a la final
Los Gunners están a un paso de su primera final de la Liga de Campeones desde 2006, y en London Colney se respira máxima concentración. Arteta reconoció la importancia del momento y destacó que el club lleva veinte años trabajando sin descanso para volver a la cima europea.
«Estoy impaciente. Siento la energía en el equipo y entre nuestros aficionados, así que estos son los momentos que queremos vivir juntos», dijo Arteta. «Hemos trabajado mucho como club y como equipo durante 20 años para volver a esta posición, y tenemos muchas ganas de jugar mañana y llegar a la final».
Flexibilidad táctica y profundidad de la plantilla
Con Bukayo Saka en «plena forma», Arteta cree que su plantilla llega en su mejor momento. El técnico destacó la importancia de la variedad de perfiles y mencionó la competencia en el lateral izquierdo entre Riccardo Calafiori y Piero Hincapié.
Arteta explicó: «[Calafiori y Hincapie son] muy diferentes. Rara vez hemos tenido a ambos disponibles al mismo tiempo durante largos periodos, por lo que estamos más limitados en cuanto al rival y a la conexión que vamos a generar a lo largo del partido o con los compañeros entre los que elegir. Ahora ambos están disponibles y eso es una gran opción porque, como has dicho, son muy diferentes».
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Un mensaje para los seguidores del Emirates
El entrenador del Arsenal confía en que el ambiente ruidoso del estadio impulse a sus jugadores a imponerse ante el disciplinado Atlético de Diego Simeone. Tras una temporada agotadora de 58 partidos, Arteta insiste en que su equipo está listo para «salir a aprovechar» la oportunidad, animado por el reciente triunfo liguero contra el Fulham.
«No creo que hagan falta mensajes. Lo que está en juego lo dice todo», concluyó Arteta. «Es la ocasión, el momento, el partido. Vivámoslo juntos y hagámoslo realidad. Salgamos a por ello. Cuando tienes una oportunidad así, significa que estás listo para darlo todo, y el equipo saldrá desde el primer minuto a por ello».