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Mikel Arteta afirma que el Arsenal mereció un penalti clave ante el PSG y critica las «importantes» decisiones que costaron la final de la Liga de Campeones
Arteta cuestiona algunas decisiones arbitrales clave
Arteta mostró su frustración con el arbitraje tras quedar a punto de ganar en Budapest. El técnico del Arsenal señaló una entrada sobre Noni Madueke como clave. «Lo he vuelto a ver y fácilmente podría haber sido penalti. Sobre todo si tenemos en cuenta el penalti que me pitaron este año en la competición. Esta temporada, el árbitro tomó una decisión y tomó otra diferente con Cristhian Mosquera, y esa es una decisión importante», declaró el español a TNT Sports.
La derrota dolió más a los Gunners, que se convierten en el club con más partidos en esta competición sin ganarla. A pesar de los avances esta temporada, Arteta cree que el estrecho margen de la final se vio afectado por la tensa victoria del PSG por 4-3 en penaltis, que le permitió retener el título.
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Superar el dolor de una derrota en la tanda de penaltis
Perder una final en los penaltis es una agonía única, y Arteta pidió a sus jugadores que asumieran la decepción. «Es muy duro aceptar que, tras ser tan regular en la competición hasta la final, pierdas el trofeo en los penaltis», admitió. Recordó que el club no llegaba a una final desde hace más de dos décadas.
Les felicitó por su calidad individual y colectiva, recordándoles que son un equipo de primer nivel. Hay que sentir el dolor y, si crees que pudiste hacer algo distinto, aprende de ello. Reflexiona y mantén la ambición para volver”, concluyó.
Orgullo por el escudo del Arsenal
Aunque el equipo no ganó ningún título esa noche, el entrenador elogió la dedicación de sus jugadores tras una agotadora campaña europea. Destacó que los desafíos internos los han unido más. «Estoy muy orgulloso de ellos por la temporada que hemos tenido dadas las circunstancias. A nivel interno, sabemos por lo que hemos pasado. Es un privilegio dirigir a este grupo de jugadores y a este equipo, por la forma en que llevan este escudo y lo mucho que se entregan», declaró Arteta.
Los Gunners ya se habían asegurado el título de la Premier League a principios de mes, pero la Champions League sigue siendo el «gran título» que se les resiste a los fieles del Emirates. El técnico admitió el sabor agridulce del desenlace: «Ganamos la liga, pero nos faltó el más importante», dijo tras el encuentro en Hungría. Además, el partido marcó un mínimo táctico: el Arsenal tuvo solo un 24,7 % de posesión, su peor registro con Arteta.
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El PSG establece una nueva dinastía europea
Mientras el Arsenal lamentaba la final, Luis Enrique y el PSG celebraban un hito: ser el segundo equipo de la era moderna que reedita la Liga de Campeones. El gigante francés ha conquistado ocho de los últimos diez títulos, un dominio no visto desde el triplete del Real Madrid con Zidane.
Para el Arsenal, el reto es evitar que esta final se convierta en una nueva rareza histórica. «No lo conseguimos en 22 años, así que imagina que es la segunda vez en nuestra historia; debemos reconocer la temporada que tuvimos, pero ahora nadie puede quitarte el dolor», concluyó Arteta.