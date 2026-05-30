Mikel Arteta afirma que el Arsenal mereció un penalti clave ante el PSG y critica las «importantes» decisiones que costaron la final de la Liga de Campeones

Arteta mostró su frustración con el arbitraje tras quedar a punto de ganar en Budapest. El técnico del Arsenal señaló una entrada sobre Noni Madueke como clave. «Lo he vuelto a ver y fácilmente podría haber sido penalti. Sobre todo si tenemos en cuenta el penalti que me pitaron este año en la competición. Esta temporada, el árbitro tomó una decisión y tomó otra diferente con Cristhian Mosquera, y esa es una decisión importante», declaró el español a TNT Sports.

La derrota dolió más a los Gunners, que se convierten en el club con más partidos en esta competición sin ganarla. A pesar de los avances esta temporada, Arteta cree que el estrecho margen de la final se vio afectado por la tensa victoria del PSG por 4-3 en penaltis, que le permitió retener el título.