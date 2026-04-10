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Mikel Arteta advierte a los canteranos del Arsenal Myles Lewis-Skelly y Ethan Nwaneri por las dificultades del primer equipo
Arteta prioriza la excelencia sobre el estatus de la cantera
La cantera de Hale End, cuna de jugadores como Bukayo Saka, Emile Smith Rowe y Eddie Nketiah, es el corazón de la identidad del Arsenal. Sin embargo, Arteta advierte que ser canterano no asegura un lugar en el primer equipo si bajan el rendimiento.
Al explicar cómo conjuga la integración de jóvenes con la lucha por los títulos, ha reiterado que la emoción no guiará sus decisiones de plantilla. El técnico español exige una regularidad que pocos debutantes mantienen bajo la presión del campeonato.
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El dúo de Hale End cuesta 100 millones de libras.
Crecientes rumores indican que el Arsenal podría vender a sus jóvenes promesas más cotizadas para financiar nuevos fichajes. Según informes, el club escucharía ofertas por Nwaneri y Lewis-Skelly este verano, con una valoración conjunta de unos 100 millones de libras (135 millones de dólares).
La venta de canteranos reporta beneficio neto según las normas de sostenibilidad de la Premier. Lewis-Skelly solo ha sido titular en un partido esta temporada y Nwaneri ya jugó cedido en el Marsella desde enero, así que su salida definitiva parece cada vez más probable.
Lo que dijo Arteta
Al preguntarle cómo equilibrar la oportunidad para los jóvenes con la lucha por títulos, Arteta fue tajante.
«Es parte de nosotros», afirmó sobre la cantera del Arsenal. «Al final, lo que debe definir a este club es la búsqueda de la excelencia, ya seas de la cantera o del extranjero».
Si podemos contar con jugadores de Hale End, mejor, porque ahí está la identidad. Crecemos con ellos y saben lo que buscamos. Pero al final tienen que ganárselo: no una semana o un mes, sino años. Como cualquier otro, sea cual sea su departamento, deben mantener el máximo nivel si queremos ganar y estar donde aspiramos».
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Hacer balance para las inversiones de verano
Se espera que el Arsenal se muestre activo en la próxima ventana de fichajes, aunque es poco probable que repita el gasto récord de años anteriores.
Aunque la afición quiere que Nwaneri y Lewis-Skelly se conviertan en las próximas estrellas del Emirates, la advertencia de Arteta indica que el potencial no basta. Si el dúo no demuestra un nivel de élite de inmediato, podría salir del club para financiar la siguiente fase del proyecto del técnico.