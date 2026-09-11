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Mikel Arteta admite que SABOTEÓ deliberadamente la pretemporada del Arsenal para prepararse para el caos de los vuelos en la Champions League
El caos en los viajes altera el viaje por Europa
Los preparativos del Arsenal para su duelo de la Champions League contra el Napoli sufrieron un duro golpe el martes. Un fallo técnico en el sistema de control del tráfico aéreo del Reino Unido provocó graves interrupciones y dejó al campeón de la Premier League varado durante varias horas antes de su vuelo a Italia.
El largo retraso acabó provocando la cancelación de la rueda de prensa prevista de Arteta antes del partido. Sin embargo, la espera inesperada no descarriló la concentración de la plantilla y el Arsenal acabó logrando una trabajada victoria por 1-0 sobre el conjunto de la Serie A.
A pesar del grave quebradero de cabeza logístico, Arteta confirmó que su plantilla mantuvo la calma por completo. El técnico español explicó que había provocado deliberadamente pesadillas logísticas similares durante la pretemporada del club para fortalecer su resistencia mental.
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Sacar a los jugadores de su zona de confort
El técnico del Arsenal se crece ante lo imprevisible y quería que su plantilla reflejara esa mentalidad. Al explicar sus métodos poco convencionales, Arteta detalló exactamente cómo generó adversidad durante el verano.
«Me encantan esos desafíos», afirmó Arteta. «Intenté crearlos en la pretemporada. Así, cuando ocurran, sabremos cómo vivirlos y ya lo sabremos. Entonces llegamos muy tarde al estadio, cambiamos la rutina para que los jugadores tengan que hacer algo distinto».
Arteta subrayó que las variables incontrolables nunca deben provocar un colapso en su plantilla. Espera que sus jugadores se adapten con total naturalidad en cualquier situación. «Cuando ocurra, y puede ocurrir, que se cancele el vuelo o que el tren se retrase, o haya muchísimo tráfico, no quiero que los jugadores y el personal entren en pánico», añadió. «Cuando eso pase, tienen que adaptarse».
En lugar de mostrar frustración por el retraso en el aeropuerto, el entrenador pidió a su plantilla que aprovechara el tiempo muerto de forma productiva. «Vale, tenemos dos o tres horas en el avión, ¿podemos aprovecharlas?», señaló Arteta. «Jugar juntos, pasar algo de tiempo juntos, dormir. Pero desde luego no quejarse ni usarlo como excusa, porque no ayuda en absoluto».
Una historia de extrañas lecciones tácticas
Arteta es conocido por sus meticulosas técnicas de gestión de grupo. Sus interrupciones simuladas iban mucho más allá de simples problemas de horario. Durante el verano, el técnico admitió haber retrasado intencionadamente las comidas de la plantilla y el autobús del equipo. También cambió la ruta hacia el estadio sin avisar y obligó a los jugadores a utilizar un vestuario excesivamente caluroso y sin suficientes camillas de masaje.
Al explicar la filosofía detrás de estas maniobras, Arteta expuso la necesidad absoluta de afrontar situaciones de alta tensión. «Hemos hecho muchas cosas», reveló. «Vamos a tener que adaptarnos a diferentes contextos. Y tratamos de anticiparnos a esto y adaptarnos a condiciones difíciles. Cuando no hay ningún elemento de sorpresa o estrés el día del partido, creo que es importante».
Estos juegos mentales son solo lo último de una larga lista de estrategias poco convencionales. Anteriormente, Arteta puso el himno del Liverpool por los altavoces durante un entrenamiento para simular el ambiente de Anfield. También se informó de que contrató a carteristas profesionales en una cena del equipo para poner a prueba la capacidad de reacción de su plantilla.
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Aprovechando el impulso europeo
Tras asegurarse una trabajada victoria por 1-0 en Nápoles pese a la pesadilla del viaje, el Arsenal buscará trasladar esa resiliencia al resto de su campaña. Como vigente campeón de la Premier League tras la histórica conquista del título de la temporada pasada, lleva una enorme diana a la espalda en el ámbito nacional.
Además, la desgarradora derrota de la temporada pasada en la tanda de penaltis de la final de la Champions League sigue impulsando claramente a la plantilla. Superar el caos externo en Italia demuestra que la preparación psicológica de Arteta está dando sus frutos y mantiene a sus jugadores totalmente centrados mientras persiguen la redención europea definitiva.
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