Los preparativos del Arsenal para su duelo de la Champions League contra el Napoli sufrieron un duro golpe el martes. Un fallo técnico en el sistema de control del tráfico aéreo del Reino Unido provocó graves interrupciones y dejó al campeón de la Premier League varado durante varias horas antes de su vuelo a Italia.

El largo retraso acabó provocando la cancelación de la rueda de prensa prevista de Arteta antes del partido. Sin embargo, la espera inesperada no descarriló la concentración de la plantilla y el Arsenal acabó logrando una trabajada victoria por 1-0 sobre el conjunto de la Serie A.

A pesar del grave quebradero de cabeza logístico, Arteta confirmó que su plantilla mantuvo la calma por completo. El técnico español explicó que había provocado deliberadamente pesadillas logísticas similares durante la pretemporada del club para fortalecer su resistencia mental.



