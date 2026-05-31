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Mikel Arteta admite que el PSG es «el mejor del mundo», pero promete llevar al Arsenal a «otro nivel» tras la decepción de la Liga de Campeones
Arteta exige ambición para el mercado de fichajes de verano
Tras la derrota en el Puskas Arena, Arteta se centró de inmediato en el mercado de fichajes de verano y pidió actuar con decisión para acercarse a la élite europea. Anticipó un periodo de traspasos intenso, pues los Gunners quieren consolidar su éxito liguero y dar un paso más en Europa la próxima temporada.
«Primero pasaré unos días con mi familia, luego empezaremos a analizar lo que hemos hecho», afirmó tras el partido. «Tomaremos decisiones importantes para alcanzar otro nivel; debemos ser muy ambiciosos, rápidos e inteligentes». El club ya se ha relacionado con refuerzos de alto nivel, y los informes sugieren que el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez es el principal objetivo para reforzar la delantera.
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Elogios para el PSG, «el mejor del mundo»
Aunque el resultado fue duro, Arteta reconoció la superioridad del equipo de Luis Enrique, al que consideró el mejor del mundo. El PSG dominó la posesión (24,7 % para los Gunners), lo que reflejó su superioridad técnica en la final de la Liga de Campeones.
«Felicito al PSG y a Luis, son el mejor equipo del mundo», reconoció el técnico del Arsenal. «Nunca vi un dominio así; te obligan a jugar en zonas incómodas. Por eso, más mérito para nuestros jugadores».
Indignado por las decisiones del árbitro
El partido tuvo polémica: el banquillo del Arsenal protestó airadamente por algunas decisiones arbitrales en la prórroga. Arteta destacó un posible penalti de Nuno Mendes sobre Noni Madueke que el árbitro ignoró.
El español fue claro al valorar la actuación arbitral: «Lo he vuelto a ver y fácilmente podría haber sido penalti. Sobre todo si tenemos en cuenta los penaltis que han pitado este año en la competición. Esta temporada, el árbitro tomó una decisión y luego tomó otra diferente con Cristhian Mosquera, y esa es una decisión importante». La acción del minuto 102 acaparó los comentarios mientras el encuentro avanzaba hacia la tanda de penaltis que acabó eliminando al Arsenal.
Superar el dolor de la tanda de penaltis
Perder en los penaltis es un trago amargo, sobre todo porque los Gunners estaban a punto de su primera Copa de Europa. Gabriel falló el lanzamiento decisivo tras el 1-1, dejando a Arteta con el título de la Premier pero sin el premio final.
«Dolor, eso es lo que se siente cuando estás tan cerca en la competición y te separan unos pocos penaltis de ganar la mayor competición de clubes de fútbol», admitió Arteta. Y concluyó elogiando el espíritu de su plantilla: «Les dije que, aunque les diera las gracias un millón de veces, no sería suficiente. Es por la alegría y los momentos que hemos vivido juntos cada día, y eso está por encima de cualquier otra cosa».