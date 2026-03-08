Mikel Arteta admite que el Arsenal entrenó con una formación extraña durante DIEZ MINUTOS antes de la victoria contra el Mansfield Town

Cuando se le preguntó cuánto tiempo había dedicado el equipo a trabajar en esta formación poco convencional, Arteta respondió con franqueza, lo que puso de manifiesto el caos que había reinado en los preparativos. Al preguntarle cuántas sesiones de entrenamiento había dedicado a practicar esta formación, Arteta respondió: «Sí, una. Diez minutos».

Al abordar el dilema de la selección, Arteta explicó la lógica detrás de la omisión de sus estrellas a pesar de los riesgos que conllevaba el partido de copa. Arteta dijo: «Bueno, tenían problemas y los han estado arrastrando. Y la cantidad de partidos que estamos jugando es, obviamente, muy exigente. Era el único momento para intentar asegurarnos de que podíamos solucionar esos problemas que tienen para empezar la siguiente secuencia de dos semanas antes del descanso de la mejor manera posible. Y tuvimos que tomar esas decisiones. Fue un reto para todos nosotros ver cómo podíamos adaptarnos a eso, lo cual esperaba en circunstancias muy difíciles».