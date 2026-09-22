Mikel Arteta acuerda un nuevo contrato de larga duración con el Arsenal para poner fin a las especulaciones sobre su futuro en el Emirates Stadium

A medida que su anterior contrato se iba acercando a su fin, las especulaciones externas sobre su futuro a largo plazo empezaron naturalmente a intensificarse. Sin embargo, Arteta se mostró constantemente dispuesto a calmar la inquietud de la fiel afición del Arsenal en sus recientes apariciones ante los medios.

Al abordar la situación contractual en curso la semana pasada, el entrenador insistió con confianza en que los aficionados no tenían absolutamente ningún motivo para «preocuparse» por una posible salida. Dejó perfectamente claro a todas las partes implicadas su deseo de seguir en el norte de Londres.

«Estoy extremadamente feliz y me siento muy agradecido de trabajar con la gente con la que trabajo», explicó el español.