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Mikel Arteta acuerda un nuevo contrato de larga duración con el Arsenal para poner fin a las especulaciones sobre su futuro en el Emirates Stadium
Comprometiendo su futuro con el Arsenal
Según la BBC, Arteta ha acordado un nuevo contrato mejorado para seguir liderando al vigente campeón de la Premier League. El actual vínculo del español expiraba originalmente al término de esta temporada. Sin embargo, las conversaciones productivas para una ampliación a largo plazo llevan varios meses desarrollándose entre bastidores.
Después de las informaciones previas que apuntaban a que la resolución estaba cerca, ahora ya se ha alcanzado un acuerdo final de forma definitiva. El Arsenal ha logrado blindar al hombre que orquestó su increíble regreso a la cima del fútbol inglés.
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Ignorando el ruido externo y las especulaciones
A medida que su anterior contrato se iba acercando a su fin, las especulaciones externas sobre su futuro a largo plazo empezaron naturalmente a intensificarse. Sin embargo, Arteta se mostró constantemente dispuesto a calmar la inquietud de la fiel afición del Arsenal en sus recientes apariciones ante los medios.
Al abordar la situación contractual en curso la semana pasada, el entrenador insistió con confianza en que los aficionados no tenían absolutamente ningún motivo para «preocuparse» por una posible salida. Dejó perfectamente claro a todas las partes implicadas su deseo de seguir en el norte de Londres.
«Estoy extremadamente feliz y me siento muy agradecido de trabajar con la gente con la que trabajo», explicó el español.
Cosechando los lucrativos beneficios económicos
Aunque aún está pendiente la confirmación oficial sobre la duración exacta de este nuevo contrato, el compromiso es considerable. Según el mismo informe, la ampliación está prevista para llevar a Arteta hasta, como mínimo, su décimo año en el club, lo que marcaría una década completa desde su nombramiento inicial en diciembre de 2019.
Su impacto transformador en la plantilla le ha valido una recompensa económica muy lucrativa. El nuevo acuerdo incluye un fuerte aumento salarial que lo eleva a un nuevo nivel de remuneración entre los entrenadores.
Este contrato millonario supera con claridad su anterior salario base de 10 millones de libras al año. Además, el técnico del Arsenal puede ganar otros 5 millones de libras en diversos bonus vinculados al rendimiento, lo que pone de relieve la enorme fe que la directiva ha depositado en su liderazgo.
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Sobre unos cimientos muy sólidos
Con su futuro a largo plazo resuelto oficialmente, Arteta ya puede centrar toda su energía por completo en el terreno de juego. La distracción no deseada de las negociaciones contractuales ha desaparecido por completo del ambiente del vestuario.
La atención vuelve ahora de inmediato a sus próximos partidos. Tras cerrar el asunto interno más importante, el Arsenal buscará continuar su implacable persecución de más títulos esta temporada.
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