Mike Maignan se muestra «abierto» a fichar por la Premier League, mientras el Chelsea «intensifica» las conversaciones con los representantes del portero del AC Milan

Pese a los rumores de Londres, el informe asegura que el Milan no dejará marchar a su portero sin lucha. El nuevo técnico, Rubén Amorim, lo ve como un pilar de su proyecto. Quiere una plantilla liderada por jugadores experimentados, y Maignan encaja a la perfección.

Amorim quiere retenerlo: su liderazgo y sus paradas son difíciles de reemplazar. Llegado del Lille, Maignan se ha consolidado como uno de los porteros de élite de Europa.