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Alvino Hanafi

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Mika Godts Ajax París fichaje Eredivisie Liga de Campeones entrevista

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Mika Godts ha reflexionado sobre su emotivo regreso a Ámsterdam tras su reciente traspaso y una derrota por 3-1 ante el PSV. El extremo habló de su adaptación a su nuevo entorno en París y abordó las circunstancias que rodearon su salida del Ajax.

  • Un emotivo regreso a Ámsterdam

    Mika Godts protagonizó un emotivo regreso a Ámsterdam tras el partido del Ajax contra el PSV el 5 de septiembre de 2026, y aprovechó la ocasión para despedirse oficialmente de los aficionados y de sus excompañeros. En declaraciones a ESPN NL después del encuentro, el joven extremo describió la experiencia como un momento precioso en un club al que tiene en una consideración excepcionalmente alta. Después de pasar años clave de su carrera formándose en el Ajax, el gesto de despedida subrayó el profundo vínculo que forjó con el gigante neerlandés.

    «Fue una experiencia preciosa en un club al que tengo en muy alta consideración», reflexionó Godts, al describir su emotivo regreso a Ámsterdam para despedirse oficialmente de los aficionados y de sus excompañeros.


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    Adaptándose a la vida en París

    Godts también habló sobre su reciente llegada a su nuevo club en París y señaló que, pese a unas primeras semanas frenéticas, se ha adaptado con facilidad. Expresó su agradecimiento por la cálida bienvenida que recibió en el vestuario del vigente campeón de la Liga de Campeones. Impulsado por una mentalidad profesional, el extremo subrayó su intención de jugar con confianza, valentía y su estilo natural para causar un impacto inmediato.

    «Aunque las primeras semanas fueron intensas, me he adaptado rápido y me he sentido bien recibido en el vestuario de mi nuevo club, campeón de la Liga de Campeones», señaló Godts, antes de añadir que pretende «jugar con confianza y valentía» para aportar su estilo natural de juego a su nuevo equipo.

  • Abordando las circunstancias del traspaso

    Reflexionando sobre la naturaleza de su salida, Godts afirmó y confirmó que el traspaso se gestionó con la máxima profesionalidad. Subrayó que mantuvo su compromiso absoluto y su concentración en el Ajax hasta los últimos instantes para garantizar una transición respetuosa y limpia. Recordando con cariño su trayectoria, el delantero expresó un inmenso orgullo por todo lo que progresó durante su etapa en Ámsterdam.

    «Mi salida se gestionó de manera profesional y mantuve mi compromiso con el Ajax hasta los últimos instantes para garantizar una transición respetuosa», confirmó Godts


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    Mirando hacia un nuevo capítulo

    Mientras se embarca en este nuevo y desalentador reto en la capital francesa, el objetivo inmediato de Godts está claramente centrado en adaptarse a las exigencias tácticas de su nuevo equipo y hacerse con un papel destacado. Mientras traza su camino en la élite del fútbol europeo, sigue sintiendo un fuerte cariño por su antiguo club y desea de corazón a Ajax todo el éxito posible para lo que resta de temporada, pese a sus recientes dificultades.

    «Mientras comienzo mi aventura en París, estoy centrado en adaptarme al equipo y dejar mi huella», concluyó Godts, al tiempo que recordaba con cariño su desarrollo y confiaba en que Ajax «logrará el éxito esta temporada».

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