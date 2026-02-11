Getty/GOAL
«¡Mierda! ¿Me van a tratar como a Beckham?» David Seaman habla abiertamente sobre sus temores de sufrir duras críticas tras el gol de Ronaldinho de falta directa en el Mundial de 2002.
«Gracias a Dios por eso».
Seaman fue sorprendido por el icono del Barcelona Ronaldinho en el torneo celebrado en Japón y Corea del Sur, cuando su disparo desde lejos acabó en el fondo de la red y dio a Brasil una ventaja de 2-1. Los Tres Leones no lograron empatar, lo que les llevó a quedar eliminados en cuartos de final, lo que hizo que el exguardameta del Arsenal se preguntara qué acogida tendría a su regreso a Inglaterra.
De hecho, Beckham fue vilipendiado por la prensa, así como por un número significativo de aficionados ingleses, por su papel en la derrota de su país ante Argentina en 1998. Su tarjeta roja por dar una patada a Simeone provocó una avalancha de insultos, a menudo inaceptables, que afectaron gravemente al exjugador del Manchester United y a su familia.
Después de que Adebayo Akinfenwa le preguntara por ese tiro libre de Ronaldinho, Seaman admite que pensó en Beckham y en la reacción negativa que podría seguir: «Si marca ese gol, aún nos queda media hora. Y ahora estamos en la fase eliminatoria. Estoy en el campo pensando: "Mierda, si el marcador se mantiene así, ¿me van a tratar como a Beckham en el 98?
«Esas cosas se te pasan por la cabeza. Cuando hay tanto en juego... Al final, todo salió bien, perdimos 2-1, ese gol nos costó caro, pero cuando llegué a casa, aterrizamos en Heathrow y había muchos aficionados ingleses y todos empezaron a corear mi nombre. Gracias a Dios por eso».
Cuando se le preguntó si Ronaldinho tenía intención de disparar a puerta desde esa distancia, Seaman añadió: «Gilberto Silva me dijo justo después del partido que no era su intención. Pero da igual. El gol subió al marcador. Me han dicho muchas veces que no era su intención.
Lo curioso es que estábamos jugando el Soccer Aid [en 2016] y él jugaba con el Resto del Mundo, y tuvo un tiro libre en una posición similar, así que me acerqué a la portería, me quedé de pie y señalé la esquina superior. "¡Adelante, a ver si puedes volver a hacerlo!". Y él se partía de risa».
Decirle no a Sir Alex y al Manchester United
Seaman se ha ganado un estatus legendario en el Arsenal por sus contribuciones, que le llevaron a ayudar a conseguir dos títulos de la Premier League y cuatro Copas de Inglaterra. Sin embargo, antes de fichar por los Gunners, tuvo la oportunidad de fichar por el Manchester United.
Al revelar una llamada telefónica que recibió de Sir Alex Ferguson, Seaman dice: «Él (Sir Alex) me llamó por teléfono y me dijo: "Voy a ficharte en verano, quiero que seas mi portero". Yo le respondí: "¡De acuerdo!". Colgué el teléfono y pensé: "Voy a ser jugador del Manchester United". Literalmente, una semana después, el Arsenal hizo una oferta por mí.
Sir Alex quería que esperara hasta el verano para que no hubiera que pagar ninguna indemnización, ya que mi contrato había expirado. El Arsenal me hizo una oferta justo antes de que terminara el plazo para los traspasos. Llevaba cuatro años viviendo en Londres cuando estaba en el QPR, mi familia estaba establecida... así que fui a hablar con el Arsenal, acordamos todo, pero había un problema: un jugador tenía que marcharse, y ese era John Lukic. Éramos amigos. Él dijo: «No, no me voy a ninguna parte», así que el acuerdo se frustró. No firmé».
Seaman acabaría fichando por el equipo del norte de Londres en 1990, después de que Lukic, entonces portero del Arsenal, fuera traspasado, y llegaría a disputar más de 500 partidos en todas las competiciones con los Gunners.
Esa parada contra el Sheffield United.
En 2003, Seaman realizó lo que a menudo se describe como una de las mejores paradas jamás vistas en el fútbol inglés durante la semifinal de la FA Cup contra el Sheffield United en Old Trafford. Extendiendo su brazo derecho, el exguardameta de Inglaterra logró milagrosamente impedir que Paul Peschisolido marcara el gol del empate con un remate de cabeza a bocajarro. Seaman admitió que en ese momento no se dio cuenta de que esa parada pasaría a la historia.
Según él: «Cuando llega el córner, hay varios rebotes, la gente intenta rematar de cabeza hacia la portería, así que me coloco en una posición y luego tengo que volver a otra porque creo que va a haber un remate de cabeza. Al final, el balón vuelve a Peschisolido, que lo remata con la cabeza o el hombro, lo cual me viene bien porque me da un poco de tiempo. Pero recuerdo que me tiré hacia atrás y pensé: "No puedo llevarme esto conmigo porque voy a entrar en la portería". Así que lo saco, acabo en la portería y, cuando levanto la vista, veo a [Phil] Jagielka, que va a rematar el rebote... y lo lanza por encima del larguero. Gracias a Dios. Si hubiera entrado, nadie habría hablado de [la parada].
Siempre se necesita un poco de suerte. No fue hasta que lo vi en la tele... pensé: "Ha estado bien". Si miras la parada, fíjate en mi cara cuando me levanto, estoy muy serio. Recuerdo que Ashley [Cole] se me acercó, no sé qué me dijo, probablemente me insultó, diciéndome lo buena que había sido. Pero luego lo vi en la televisión y pensé: "Uf, ha estado bien"».
