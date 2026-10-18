El Manchester United cerró un lucrativo acuerdo de 10 millones de libras para aparecer en la última entrega de la aclamada serie de Amazon All or Nothing. Sin embargo, según se informa, la vigilancia constante ha creado un ambiente asfixiante en el vestuario. Según The Sun, los integrantes de la plantilla y el cuerpo técnico sienten que no pueden hablar con libertad en los análisis posteriores a los partidos. Esto ha dado lugar a un ambiente descafeinado en el que se evitan las críticas sinceras porque «se miden las palabras».

Esta reticencia a abordar abiertamente los fallos tácticos coincide con un inicio desastroso de la etapa de Michael Carrick como entrenador permanente. El United solo ha logrado dos victorias en sus primeros nueve partidos entre todas las competiciones. Las tensiones se han agravado aún más por un complicado mercado de fichajes de verano y una reciente y explosiva entrevista concedida por el defensa Lisandro Martinez.



