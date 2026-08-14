«Miedo a cometer errores»: por qué el veterano árbitro Anthony Taylor tomó la sorprendente decisión de dejar el fútbol inglés

Taylor no participará en el fútbol inglés al inicio de la próxima temporada después de poner fin a su carrera de 20 años como árbitro. El técnico, de 47 años, dirigió 668 partidos en Inglaterra, incluyendo todas las finales nacionales, además de 163 encuentros internacionales.

Su último partido sobre el terreno de juego fue la victoria de España por 1-0 sobre Portugal en los octavos de final del Mundial, el 6 de julio. Tras esa aparición, Taylor tomó la repentina decisión de dejar el arbitraje debido a la presión incesante, el escrutinio y las opiniones externas que rodean al fútbol inglés.

Taylor asumirá ahora un desafío completamente distinto como director del arbitraje de élite de la Federación Turca de Fútbol. Se sentía preparado tanto mental como físicamente para dejar el campo y compartir su amplia experiencia.