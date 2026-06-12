Micky van de Ven puede «dar un salto cualitativo» y convertirse en «uno de los mejores del mundo», pero ¿debe cambiar de equipo para lograrlo? Un exdefensa del Tottenham aconseja sobre el mercado de fichajes

Este veloz jugador de 25 años, conocido por su impresionante velocidad, fichó por el Tottenham procedente del Wolfsburgo en el verano de 2023. Se acerca rápidamente a las 100 apariciones oficiales con el gigante de la Premier League en todas las competiciones.

Ha probado el éxito en la Europa League y ha competido con dignidad en la Champions, pero dos 17.º puestos consecutivos han llevado al Tottenham a una lucha por el descenso inesperada.

Ante la falta de progreso colectivo, surgen dudas sobre cuánto tiempo permanecerán las estrellas. La ambición personal pesa a la hora de tomar decisiones clave.

Si decidiera marcharse, no le faltarían pretendientes: su eficacia y cualidades atraen a los grandes clubes europeos.