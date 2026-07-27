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Micky van de Ven celebra la «nueva ambición» del Tottenham en el mercado de fichajes tras una temporada 2025-26 «inaceptable», y elogia la «pasión» de Roberto De Zerbi
Un cambio de rumbo necesario
Van de Ven ha reconocido que el verano de cambios en el club, con una inversión sin precedentes en la plantilla, marca un giro en la mentalidad. Tras la caótica temporada 2025-26, en la que los Spurs terminaron 17.º por segundo año seguido, el defensa de 25 años cree que el respaldo de la directiva a Roberto De Zerbi con 237 millones de libras era justo lo que el vestuario necesitaba.
«Es muy positivo que se note que el club ha cambiado», declaró el central a BBC Sport durante la gira de pretemporada en Australia. «Se ve que hay una nueva ambición. Para los que llevamos aquí mucho tiempo es muy importante. La temporada pasada fue muy estresante e inaceptable, así que dejar eso atrás y empezar de cero significa mucho».
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La revolución táctica de De Zerbi
El nombramiento de De Zerbi a finales de marzo marcó un giro respecto al pragmatismo de sus predecesores. Ya impulsa un juego de posesión más ambicioso. Van de Ven celebra este cambio y destaca que la llegada del italiano ha devuelto la confianza a una plantilla afectada por la lucha contra el descenso.
«Será distinto al entrenador de la temporada pasada», explicó Van de Ven. «Habrá más posesión y un fútbol más ofensivo, más entretenido para la afición. Se nota que él [De Zerbi] ha aportado mucha pasión a nuestro grupo, tanto en términos de mentalidad como de entusiasmo sobre el terreno de juego. Es algo que necesitábamos porque todo el mundo estaba un poco desanimado. Aporta mucha energía positiva y, desde la pretemporada, hemos tenido tiempo de verdad para integrar su estilo de juego en el equipo. Es realmente gratificante».
Una campaña de fichajes que ha batido todos los récords
El Tottenham ha respaldado la visión de De Zerbi con una inversión sin precedentes, batiendo su récord de traspasos dos veces en 48 horas. Primero ficharon a Mateus Fernandes (West Ham) por 85 millones de libras, pero la cifra se superó al contratar a Sandro Tonali (Newcastle United) por 100 millones. A ellos se suman el defensa holandés Jan Paul van Hecke (Brighton), por 52 millones, y los agentes libres Andrew Robertson, Marcos Senesi y Martin Dubravka.
Van de Ven cree que la calidad de los nuevos fichajes ya ha animado el ambiente durante su estancia en Sídney. «El ambiente en el equipo es realmente bueno, para ser sincero», añadió el defensa. «He disfrutado mucho trabajando con él [De Zerbi]. Eso es lo que hemos estado haciendo en esta pretemporada, y los chicos que se han incorporado también han estado increíbles. Se han integrado muy bien en el grupo».
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De cara a la nueva temporada
Con la base sentada en la pretemporada y una plantilla renovada, De Zerbi debe convertir el optimismo en puntos de la Premier League. El técnico ya advirtió que quien no comparta la nueva dirección debe marcharse. Van de Ven y el grupo se centran en una visión que promete resultados y espectáculo. El Tottenham realiza una gira por Oceanía: tras ganar al Auckland FC, enfrentará al Sydney FC el miércoles.
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