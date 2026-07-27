Van de Ven ha reconocido que el verano de cambios en el club, con una inversión sin precedentes en la plantilla, marca un giro en la mentalidad. Tras la caótica temporada 2025-26, en la que los Spurs terminaron 17.º por segundo año seguido, el defensa de 25 años cree que el respaldo de la directiva a Roberto De Zerbi con 237 millones de libras era justo lo que el vestuario necesitaba.

«Es muy positivo que se note que el club ha cambiado», declaró el central a BBC Sport durante la gira de pretemporada en Australia. «Se ve que hay una nueva ambición. Para los que llevamos aquí mucho tiempo es muy importante. La temporada pasada fue muy estresante e inaceptable, así que dejar eso atrás y empezar de cero significa mucho».







