Rampulla continúa: «¿Spalletti? No se entiende qué quiere hacer. ¿Más lesiones de Celik y Gonzalez? Hay temporadas en las que se sufren más lesiones y otras en las que se sufren menos. Este es el año en el que hace falta, aún más, ponerse el casco y esperar a que pase este momento. Creo que el problema es la preparación, porque se juega casi inmediatamente después de ella».