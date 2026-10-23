Michelangelo Rampulla, exportero de la Juventus entre 1992 y 2002, habla sobre el momento actual de la Juventus ante los micrófonos de Maracanà, programa de Tmw Radio: «A esta Juve le faltan tranquilidad y un centro del campo que sirva de filtro. Al principio del campeonato, el centro del campo ejercía más de filtro y la defensa se beneficiaba de ello. Ahora, con las lesiones y demás, el equipo queda expuesto a los contraataques rivales».
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Michelangelo Rampulla: «Juventus, no se entiende qué quiere hacer Spalletti. ¿Las lesiones? Creo que el problema es la preparación»
Rampulla continúa: «¿Spalletti? No se entiende qué quiere hacer. ¿Más lesiones de Celik y Gonzalez? Hay temporadas en las que se sufren más lesiones y otras en las que se sufren menos. Este es el año en el que hace falta, aún más, ponerse el casco y esperar a que pase este momento. Creo que el problema es la preparación, porque se juega casi inmediatamente después de ella».
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