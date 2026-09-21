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Michael Owen señala a Marcus Rashford, de semblante abatido, como el eslabón débil del Manchester United tras el empate contra el Fulham
Dificultades en su regreso a Old Trafford
Tras el empate 1-1 contra el Fulham del domingo, el exdelantero Michael Owen, en declaraciones a Premier League Productions, expresó su seria preocupación por Marcus Rashford. Después de regresar de sus cesiones en el Aston Villa y el Barcelona, Rashford ha sido titular en cuatro de los cinco partidos del Manchester United en la Premier League, pero todavía no ha firmado ni un gol ni una asistencia en más de 400 minutos de juego.
Owen destacó su decepción con la actitud del delantero. "En la izquierda, Marcus Rashford ha sido probablemente el más discreto de esos atacantes", afirmó Owen. "Hoy volvió a estar apagado en su lenguaje corporal, solo con esa cara de abatimiento. Simplemente no parece estar disfrutando de su fútbol, y eso ha sido una frustración permanente con Marcus".
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Cuestionando la mentalidad de Rashford
Owen se preguntó qué podría estar afectando al delantero y señaló que posee unas cualidades increíbles, pero que le falta regularidad. «Da la sensación de que lleva el peso del mundo sobre los hombros y piensas: ¿cómo? ¿Por qué? Está viviendo el sueño de cualquiera. Seguro que hay algo entre bastidores que hace que parezca que ahora mismo no está disfrutando de su fútbol», continuó Owen.
También reflexionó sobre su etapa en España y añadió: «La última oportunidad fue el Barcelona. No podía creer la suerte que tuvo al conseguir un equipo como el Barcelona. Lo hace razonablemente bien allí, pero no lo bastante bien como para que le mantengan y luego acaban gastándose fortunas para reemplazarle fichando a Anthony Gordon. Así que no fue todo perfecto. No fue todo de color de rosa, pese a cualquier versión que la gente quiera darle».
El punto débil en ataque
Con la competencia por los puestos de titular en aumento, Owen cree que Rashford es ahora el jugador más vulnerable de la línea de ataque del Manchester United. Owen explicó: "Y luego vuelve al Manchester United. Lo ha hecho bien, pero solo bien. Y probablemente necesita hacerlo un poco mejor en ese tridente ofensivo porque su posición en el ataque sería vulnerable. Hay cierta demanda para que Benjamin Sesko vuelva y sea titular, siempre que las lesiones lo permitan, por supuesto. Pero si eso ocurre, Cunha va a ir a la izquierda y Rashford sería el eslabón débil de ese ataque tal y como están las cosas".
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¿Qué le espera ahora a Rashford?
Rashford debe centrarse ahora en su recuperación después de sufrir un problema en la cadera que le obligó a abandonar el terreno de juego durante la segunda parte en Craven Cottage. La lesión significa que se perderá los próximos partidos de la Nations League con Inglaterra ante España, Czechia y Croacia durante las próximas tres semanas. El Manchester United tiene que encontrar la manera de reactivar su estado de forma cuando por fin vuelva a estar al cien por cien.
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