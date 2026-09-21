Tras el empate 1-1 contra el Fulham del domingo, el exdelantero Michael Owen, en declaraciones a Premier League Productions, expresó su seria preocupación por Marcus Rashford. Después de regresar de sus cesiones en el Aston Villa y el Barcelona, Rashford ha sido titular en cuatro de los cinco partidos del Manchester United en la Premier League, pero todavía no ha firmado ni un gol ni una asistencia en más de 400 minutos de juego.

Owen destacó su decepción con la actitud del delantero. "En la izquierda, Marcus Rashford ha sido probablemente el más discreto de esos atacantes", afirmó Owen. "Hoy volvió a estar apagado en su lenguaje corporal, solo con esa cara de abatimiento. Simplemente no parece estar disfrutando de su fútbol, y eso ha sido una frustración permanente con Marcus".