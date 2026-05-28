Michael Owen afirma que el Arsenal «no está contento» con Viktor Gyokeres y pronostica un cambio táctico para la temporada 2026-27

Gyokeres llegó al Emirates el pasado verano procedente del Sporting de Lisboa en un fichaje de 64 millones de libras. En 54 partidos ha marcado 21 goles, lo que parece un buen inicio en la Premier. Aun así, pese a ayudar al club a ganar su primer título liguero en más de dos décadas, el sueco ha recibido críticas por su techo técnico y su influencia en los choques clave.

El exdelantero de Liverpool y Manchester United, Michael Owen, opina que la directiva ya busca otras opciones, lo que haría de Gyokeres una solución temporal. “Han ganado jugando así ahora, pero no significa que vayan a seguir igual siempre”, afirmó a Premier League Productions. Arsenal querría otro delantero centro; la verdad es que no están contentos con Gyokeres. No están contentos con un par de posiciones».