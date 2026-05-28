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Michael Owen afirma que el Arsenal «no está contento» con Viktor Gyokeres y pronostica un cambio táctico para la temporada 2026-27
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Owen duda sobre el futuro a largo plazo de Gyokeres.
Gyokeres llegó al Emirates el pasado verano procedente del Sporting de Lisboa en un fichaje de 64 millones de libras. En 54 partidos ha marcado 21 goles, lo que parece un buen inicio en la Premier. Aun así, pese a ayudar al club a ganar su primer título liguero en más de dos décadas, el sueco ha recibido críticas por su techo técnico y su influencia en los choques clave.
El exdelantero de Liverpool y Manchester United, Michael Owen, opina que la directiva ya busca otras opciones, lo que haría de Gyokeres una solución temporal. “Han ganado jugando así ahora, pero no significa que vayan a seguir igual siempre”, afirmó a Premier League Productions. Arsenal querría otro delantero centro; la verdad es que no están contentos con Gyokeres. No están contentos con un par de posiciones».
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La búsqueda de un sucesor de talla mundial
El listón para un delantero del Arsenal sigue muy alto, con las sombras de figuras legendarias aún sobre la plantilla. Owen afirma que, si surge un talento de élite, Mikel Arteta y el equipo de fichajes no dudarán en cerrar un acuerdo que podría mandar a Gyokeres al banquillo o incluso fuera del club.
Comparando la situación actual con la época dorada del club, Owen añadió: «Si aparece alguien de primer nivel, si un Thierry Henry volviera a estar disponible, moverían cielo y tierra para fichar a alguien así. Eso también podría cambiar la dinámica de las cosas. Vale, no son los mejores jugadores que se pueden ver, lo admito, pero eso no quiere decir que vayan a ser así para siempre. Podrían evolucionar; podrían mejorar».
Evolución táctica y riesgos de gestión
Arteta ha construido una máquina extraordinariamente eficaz que terminó con siete puntos de ventaja sobre el Manchester City, pero ahora debe mantener ese dominio sin perder el espectáculo. Owen advierte que, aunque la evolución es necesaria, el club no debe alterar el delicado equilibrio que les ha devuelto a la cima del fútbol inglés.
Y, recordando el riesgo de tocar una fórmula ganadora, Owen advirtió: «Debe cuidarse de no caer en el error del Liverpool, que invirtió 400 millones en un verano para mejorar y terminó destruyendo lo que tenía. Ese es el peligro, esa es la gestión, esa es la siguiente fase».
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El Arsenal, favorito para dominar la liga
A pesar de sus dudas sobre Gyokeres, Owen ve con optimismo las opciones del Arsenal de repetir su éxito la próxima temporada. Destaca la inestabilidad de sus rivales históricos como factor clave: si los Gunners mantienen su actual regularidad, podrían consolidarse en lo más alto de la Premier League.
Owen explicó: «Pensamos en el Liverpool la temporada pasada, pero ahora veo al Arsenal capaz de repetir lo conseguido. Es un equipo muy fuerte, sólido y eficiente. Si miramos a los rivales, Liverpool y Chelsea están en crisis y juegan mal. El Manchester United mejora, pero aún debe resolver problemas, afrontar la marcha de jugadores clave y la competición europea; quizá sea demasiado pronto para ellos. Muchos grandes equipos sufren ahora, así que el Arsenal tiene una oportunidad si mantiene su regularidad, y no veo razón para que no lo haga. Podría ser suyo en poco tiempo».