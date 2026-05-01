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Adhe Makayasa

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«Michael Olise y Ousmane Dembélé hacen lo que Kylian Mbappé no puede»: Didier Deschamps advirtió que la estrella del Real Madrid «no debería ser el líder» de Francia

K. Mbappe
France
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M. Olise
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J. Rothen

Se cuestiona la idoneidad de Kylian Mbappé como referente técnico de Francia, pues se considera que carece de la brillantez de Michael Olise y Ousmane Dembélé. A pesar de su historial goleador, el exinternacional Jérôme Rothen cree que la estrella del Real Madrid ya no debe ser el eje del equipo de Didier Deschamps.

  • Se cuestiona la jerarquía técnica

    El exinternacional francés Rothen asegura que Mbappé vive a la sombra de las jugadas de Olise y Dembélé. Aunque Mbappé ha marcado 56 goles en 96 partidos con Les Bleus y fue clave en el Mundial 2018, Rothen cree que la táctica debe cambiar. Admite que el capitán es un rematador eficaz, pero insiste en que, a sus 27 años, le falta el talento necesario para ser el alma del equipo.

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  • Kylian Mbappe France 2026Getty

    La crítica mordaz de Rothen

    En RMC Sport, Rothen afirmó que Mbappé debe centrarse en sus puntos fuertes, no en liderar. «Con los jugadores que le rodean ahora, no puede ser el líder técnico ni el líder ofensivo; debemos aprovechar su eficacia goleadora», añadió. Para eso está aquí. Pero debemos construir una estructura a su alrededor».

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    Brecha en las capacidades

    El exjugador del PSG afirmó que Mbappé no tiene el mismo impacto estético y creativo que otros astros franceses. Y añadió: «Cuando ves a Dembélé y a Olise… ¡cuando tocan el balón, es increíble! No me avergüenza decir que lo que hacen Olise y Dembélé, Mbappé no es capaz de hacerlo».

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    Los retos que nos esperan en el Mundial

    Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Deschamps debe decidir si la irrupción de Olise y Dembélé exige cambiar las responsabilidades de su capitán. Francia está en el Grupo I con Senegal, Irak y Noruega. Estos partidos serán la prueba definitiva para el liderazgo de Mbappé, mientras los Bleus buscan integrar su talento técnico y avanzar hacia otra final.