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«Michael Olise y Ousmane Dembélé hacen lo que Kylian Mbappé no puede»: Didier Deschamps advirtió que la estrella del Real Madrid «no debería ser el líder» de Francia
Se cuestiona la jerarquía técnica
El exinternacional francés Rothen asegura que Mbappé vive a la sombra de las jugadas de Olise y Dembélé. Aunque Mbappé ha marcado 56 goles en 96 partidos con Les Bleus y fue clave en el Mundial 2018, Rothen cree que la táctica debe cambiar. Admite que el capitán es un rematador eficaz, pero insiste en que, a sus 27 años, le falta el talento necesario para ser el alma del equipo.
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La crítica mordaz de Rothen
En RMC Sport, Rothen afirmó que Mbappé debe centrarse en sus puntos fuertes, no en liderar. «Con los jugadores que le rodean ahora, no puede ser el líder técnico ni el líder ofensivo; debemos aprovechar su eficacia goleadora», añadió. Para eso está aquí. Pero debemos construir una estructura a su alrededor».
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Brecha en las capacidades
El exjugador del PSG afirmó que Mbappé no tiene el mismo impacto estético y creativo que otros astros franceses. Y añadió: «Cuando ves a Dembélé y a Olise… ¡cuando tocan el balón, es increíble! No me avergüenza decir que lo que hacen Olise y Dembélé, Mbappé no es capaz de hacerlo».
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Los retos que nos esperan en el Mundial
Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Deschamps debe decidir si la irrupción de Olise y Dembélé exige cambiar las responsabilidades de su capitán. Francia está en el Grupo I con Senegal, Irak y Noruega. Estos partidos serán la prueba definitiva para el liderazgo de Mbappé, mientras los Bleus buscan integrar su talento técnico y avanzar hacia otra final.