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Michael Olise y Khvicha Kvaratskhelia serían «increíbles» para el Liverpool, pero una antigua estrella de los Reds, ganadora de la Liga de Campeones, duda de que haya «grandes» fondos para fichajes
La marcha de Salah, mientras Szoboszlai y Alisson dan que hablar en el mercado de fichajes
Esto puede complicar la tarea de Arne Slot o de quien renueve la plantilla, pues en las próximas semanas se irán varios jugadores clave de la Premier League.
Los veteranos Andy Robertson y Mohamed Salah ya se despidieron de Anfield y buscan nuevos retos.
Ibrahima Konaté también podría marcharse como agente libre, y el trío de centrocampistas formado por Dominik Szoboszlai, Curtis Jones y Alexis Mac Allister, junto con el portero brasileño Alisson, ha generado rumores de salida.
Todos ellos requieren reemplazo, y Salah, con 257 goles, deja el vacío más grande. Se han mencionado varios candidatos para ocupar su puesto en la banda derecha, pero ¿optará el Liverpool por un sustituto inmediato del cuatro veces ganador de la Bota de Oro o apostará por una estrategia a largo plazo?
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¿Parche o gran inversión?: ¿Cómo sustituirá el Liverpool a Salah?
Al ser preguntado sobre si los Reds podrían fichar a un jugador de refuerzo temporal antes de lanzarse a por jugadores como el extremo del Bayern de Múnich Olise y la superestrella del París Saint-Germain Kvaratskhelia en futuras ventanas de fichajes, Riise —en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con ToonieBet— afirmó: «Si ves las últimas entrevistas de Arne Slot, habla de hacer cambios para la próxima temporada. Algunos jugadores se irán y llegarán otros.
«La temporada pasada apostaron fuerte, ¿no? Gastaron mucho dinero. ¿Cuánto más pueden invertir? Por otro lado, creo que los fichajes del año pasado mejorarán con el tiempo, paso a paso.
Los jugadores que mencionas serían increíbles, pero no sé cuánto dinero tienen ni si invertirán a lo grande para encontrar los perfiles que necesita el sistema.
«Tengo ganas de ver qué pasa este verano, porque hay cambios necesarios y algunos jugadores han estado muy por debajo de su nivel; quizá confiaron demasiado en su puesto y no pusieron el esfuerzo necesario. El rendimiento no ha estado a la altura».
«Pero, de nuevo, todos culpan al entrenador, pero nosotros, los jugadores, sabemos cuándo no hemos estado a la altura y algunos deben dar un paso al frente la próxima temporada».
¿Más minutos o una cesión?: ¿Cómo se debería gestionar la situación de Ngumoha?
Rio Ngumoha, joven promesa del Liverpool, terminó la temporada 2025-26 con su reputación reforzada tras marcar dos goles en el primer equipo a los 17 años. Se plantea si puede sustituir a Salah o si conviene cederlo.
Al preguntarle si el joven está listo para semejante responsabilidad o si sería mejor cederlo, Riise, campeón de la Liga de Campeones en 2005, respondió: «Debe quedarse en el Liverpool y hacer una gran pretemporada.
La próxima temporada tendrá más minutos como titular, pero apenas tiene 17 años y su cuerpo no aguantará jugar cada semana; además, su rendimiento tendrá altibajos, lo cual es normal a su edad.
En mi opinión, aún no es un titular fijo, pero jugará muchos más partidos la próxima temporada. Necesita tiempo y partidos más largos para mejorar su forma física, pero no podrá reemplazar a Mo Salah como titular. Hace falta otro jugador que ocupe ese puesto y haga el trabajo de Salah».
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Planes de futuro: se confía en Slot para elaborar más planes de fichajes
Aún no se sabe quién sucederá a Salah en el Liverpool, si optarán por experiencia en la Premier o por un joven con futuro.
Persisten las dudas sobre Slot, quien vivió un año complicado como campeón de la Premier, pero el club confía en él y ya prepara ambiciosos planes de futuro que podrían incluir a jugadores como Olise y Kvaratskhelia.