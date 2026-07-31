A través de su cuenta personal de Instagram, el jugador de 24 años expresó sus sentimientos encontrados después de ver cómo su sueño del Mundial se quedaba corto en los compases finales: "No poder llevarnos el trofeo a casa es una enorme decepción. No es así como habíamos imaginado el final de este Mundial al comienzo del torneo.

"Vestir la camiseta de la selección francesa en un Mundial siempre ha sido un sueño hecho realidad para mí, y siempre lo será. Aunque no pudimos ganar el trofeo, estoy orgulloso de haber establecido el récord de más asistencias en la historia de un Mundial.

"Por encima de todo, preferiría mucho más estar aquí diciendo que ganamos el Mundial juntos, con mis compañeros, el cuerpo técnico, los entrenadores y todos los aficionados de la selección francesa".



