Getty Images Sport
Traducido por
Michael Olise, «orgulloso» de establecer un récord en el Mundial, pero el héroe de Francia se quedó tocado tras la «enorme decepción» contra España e Inglaterra
- AFP
Olise bate el récord del torneo
Francia llegó al Mundial de 2026 como una de las favoritas del torneo, pero finalmente tuvo que conformarse con un cuarto puesto tras derrotas cruciales ante España e Inglaterra. El extremo del Bayern, Olise, brilló en el escenario mundial al repartir siete asistencias, la cifra más alta jamás registrada en una sola edición de la Copa del Mundo. Sin embargo, ese hito individual histórico sirvió de poco para aliviar su decepción por no haber logrado llevarse el trofeo.
La estrella francesa admite su desolación
A través de su cuenta personal de Instagram, el jugador de 24 años expresó sus sentimientos encontrados después de ver cómo su sueño del Mundial se quedaba corto en los compases finales: "No poder llevarnos el trofeo a casa es una enorme decepción. No es así como habíamos imaginado el final de este Mundial al comienzo del torneo.
"Vestir la camiseta de la selección francesa en un Mundial siempre ha sido un sueño hecho realidad para mí, y siempre lo será. Aunque no pudimos ganar el trofeo, estoy orgulloso de haber establecido el récord de más asistencias en la historia de un Mundial.
"Por encima de todo, preferiría mucho más estar aquí diciendo que ganamos el Mundial juntos, con mis compañeros, el cuerpo técnico, los entrenadores y todos los aficionados de la selección francesa".
- AFP
Olise da las gracias a Deschamps tras su salida
Además de expresar su desconsuelo, Olise rindió un sentido homenaje al exseleccionador nacional Didier Deschamps por haber confiado en él en la escena internacional, al tiempo que reafirmó su compromiso de llevar futuras alegrías a Francia: «También me gustaría dar las gracias al seleccionador nacional por incluirme por primera vez en la convocatoria y por creer en mí incluso en los momentos más difíciles. Siempre te estaré agradecido y te deseo lo mejor, sea cual sea el camino que elijas a continuación.
«Ese sigue siendo el objetivo que seguirá impulsándonos, y esperamos poder daros muchos más momentos de alegría y recuerdos inolvidables en el futuro para que podáis compartirlos con nosotros».
El Bayern espera el regreso de su creador de juego
Olise ya ha dado por concluida su participación en el Mundial y ha centrado su atención en unas largas vacaciones de verano antes de reincorporarse al Bayern. Está previsto que el centrocampista ofensivo vuelva a su club en las próximas semanas para iniciar la pretemporada. El técnico Vincent Kompany recurrirá con toda seguridad al francés como una pieza clave del ataque del Bayern de cara a la nueva temporada.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias