Olise ha sido elegido Mejor Jugador de la Temporada de la Bundesliga 2025-26 tras un año dominante en el Allianz Arena. Los directores generales de la DFL, Marc Lenz y Steffen Merkel, entregaron al internacional francés de 24 años este prestigioso galardón poco antes de entregar la Meisterschale de la Bundesliga al equipo campeón el sábado.

El extremo ha ascendido rápidamente desde su llegada a Baviera y sigue los pasos de anteriores ganadores como su compañero Harry Kane, Florian Wirtz y Jude Bellingham. Este galardón lo afianza en la élite del fútbol alemán.