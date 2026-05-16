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Michael Olise, nombrado mejor jugador de la temporada de la Bundesliga; la estrella del Bayern de Múnich se ha convertido en el «emblemático» de la máxima categoría del fútbol alemán
Éxito individual para el internacional francés
Olise ha sido elegido Mejor Jugador de la Temporada de la Bundesliga 2025-26 tras un año dominante en el Allianz Arena. Los directores generales de la DFL, Marc Lenz y Steffen Merkel, entregaron al internacional francés de 24 años este prestigioso galardón poco antes de entregar la Meisterschale de la Bundesliga al equipo campeón el sábado.
El extremo ha ascendido rápidamente desde su llegada a Baviera y sigue los pasos de anteriores ganadores como su compañero Harry Kane, Florian Wirtz y Jude Bellingham. Este galardón lo afianza en la élite del fútbol alemán.
- AFP
Los responsables de la liga elogian un talento «espectacular»
Las autoridades del fútbol alemán elogiaron al exjugador del Crystal Palace en su presentación. «Michael Olise es un jugador espectacular capaz de marcar la diferencia, que ha dejado huella en la temporada 2025-26 de la Bundesliga con su dinamismo, delicadeza, regularidad y goles», afirmaron Lenz y Merkel en un comunicado conjunto.
Luego resaltaron su peso en la imagen global de la liga: «En los últimos dos años se ha convertido en un referente nacional e internacional, sinónimo de excelencia deportiva. Felicitamos a Michael por su victoria y por su extraordinaria temporada con el Bayern».
Campaña estadísticamente superior
Las estadísticas de Olise este curso han sido históricas: 15 goles y 19 asistencias en la Bundesliga, siendo el primer jugador desde la 2019-20 en alcanzar esa marca. Un nivel que explica por qué es pieza clave del club más laureado.
No es la primera vez que Olise levanta un trofeo desde su llegada a Alemania: en su debut fue nombrado Novato de la Temporada, adaptándose de inmediato a la Bundesliga sin perder su talento creativo.
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Cómo se decidió el ganador
El premio se concede tras un riguroso proceso en el que participan aficionados, clubes y expertos. Primero se elige el Equipo de la Temporada de entre 40 jugadores preseleccionados. La votación combina el voto de los aficionados (40 %), el de los clubes (30 %) y el de expertos (30 %).
Con el mismo sistema se elige al Jugador de la Temporada entre ese equipo. Olise ya había destacado al ganar el premio al Jugador del Mes en noviembre y enero, y finalmente superó a su compañero Kane para llevarse el máximo galardón.