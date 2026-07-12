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Michael Olise ha pedido reunirse con el Bayern de Múnich pese a los rumores que lo sitúan en el Real Madrid, mientras Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni e Ibrahima Konaté intervienen como agentes
Olise busca una reunión decisiva con el Bayern
Olise, fichado por el Bayern de Múnich al Crystal Palace por 55 millones en 2024, ha sido clave en la Francia que alcanzó las semifinales del Mundial 2026 —donde enfrentará a España— con seis asistencias.
Según El Debate, el jugador ha pedido reunirse con el presidente del Bayern, Herbert Hainer, justo después del torneo para aclarar su futuro. Aunque se mantiene concentrado con la selección, sabe que su rendimiento ha despertado gran interés y quiere que su salario refleje su nueva dimensión.
- AFP
Las estrellas del Real Madrid lideran la campaña de captación.
En la selección francesa, Mbappé, Tchouameni y Konaté presionan a Olise para que fiche por el Real Madrid.
La conexión entre ambos en el campo ha sido uno de los momentos más destacados de este verano internacional, y a Olise le atrae la idea de jugar junto a su compatriota cada semana. Esta presión interna lo tiene inquieto mientras evalúa su posible salto a La Liga.
Los obstáculos financieros de un acuerdo de gran envergadura
Aunque el jugador quiere fichar por el Madrid, su incorporación sigue siendo un rompecabezas financiero. Tras brillar en la escena internacional, su valor de mercado ronda los 200 millones de euros y aún le quedan tres años de contrato.
El Bayern no suele vender y quiere armar un equipo campeón de Europa con sus estrellas. Pero hay un problema: sus 8 millones de euros netos de salario se consideran obsoletos tras su rendimiento. Según El Debate, el club ya prepara una renovación de 14 millones para alejar pretendientes.
- Getty Images
El agente recomienda precaución
Aunque el Bayern de Múnich tiene las cartas en la mano por la duración de su contrato, su representante, Rebecca James, le aconseja no firmar uno nuevo en el Allianz Arena. Así se mantiene la ventaja negociadora: al no renovar, su precio podría bajar de aquí a 2027, cuando entre en los dos últimos años de su contrato.
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