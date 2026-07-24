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Michael Olise ha insinuado que se quedará «un año más» en el Crystal Palace pese a los rumores que lo acercan al Real Madrid, mientras que al extremo del Bayern de Múnich le han explicado por qué puede esperar el fichaje «galáctico» que batiría récords
De Reading al Mundial: el extraordinario ascenso de Olise
Olise ha brillado bajo presión desde su paso por la Championship con el Reading en 2021 hasta las semifinales del Mundial 2026. Antes, destacó en el Crystal Palace y fichó por 51 millones de libras (68 millones de dólares) con el Bayern.
Ha conquistado dos Bundesligas junto a Harry Kane y ha firmado 25 goles y 28 asistencias la temporada pasada.
En la Copa del Mundo de Norteamérica brilló junto a Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, y su valor no para de subir. El Real Madrid lo quiere como nuevo «galáctico».
Según rumores, el club blanco prepara una oferta de 223 millones de euros (191 millones de libras/254 millones de dólares) que lo convertiría en el fichaje más caro de la historia, superando a Neymar.
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Decisión sobre el traspaso: ¿Debería Olise quedarse en el Bayern o marcharse?
Sin embargo, Olise ha avanzado mucho en poco tiempo y ahora está en el punto de mira. Al ser preguntado sobre si, en este momento, debería plantearse un traspaso a la capital española, Aliadiere —ganador de la Premier League—, en declaraciones a GOAL en colaboración con Wiz Slots, afirmó: «Ha tenido una temporada increíble desde que dejó el Palace y fichó por el Bayern de Múnich; ha dado un salto de calidad».
Lo mismo ocurrió con su incorporación a la selección francesa. Hizo un gran Mundial, aunque yo diría que ha cuajado grandes partidos contra equipos que quizá no estén al nivel de España. Siempre es muy fácil juzgar una semifinal: ¿te enfrentas a España?
Tuvieron un torneo largo y una temporada exigente. Al final, los jugadores están cansados y las emociones afloran. Inglaterra, por ejemplo, parecía agotada: en los últimos 25 minutos podrían haber cambiado a 15 jugadores, estaban destrozados. Argentina, en cambio, seguía corriendo y creando. No es falta de ganas, simplemente no puedes más.
«Olise es increíble, tiene un talento asombroso. ¿Dónde encajaría en el Madrid? ¿Cómo funcionaría con Vinicius, con [Jude] Bellingham y con el resto de jugadores? Recuerdo a los Galácticos, un equipo de estrellas, pero sigo pensando que se necesita equilibrio y una defensa sólida, porque en el fútbol moderno te castigan muy rápido».
Foco galáctico: ¿Necesita Olise la presión de un traspaso de 223 millones de euros?
Al ser preguntado si otra temporada en Múnich beneficiaría más el desarrollo de Olise que un cambio en el que cada movimiento fuera analizado al detalle, Aliadiere añadió: «Sin duda. Con lo que ya ha demostrado en los grandes escenarios, no veo al Madrid como una oportunidad única. Si juegas en el Bayern —seamos sinceros— tienes un 90 % de probabilidades de ganar la Bundesliga y de seguir marcando goles, porque es el mejor equipo de Alemania. Así que, siendo realistas, probablemente tendría otra gran temporada en el Bayern.
«Estoy de acuerdo: quizá otro año allí, sumando otra buena temporada a su palmarés, y luego dar el salto al gran escenario del Madrid para ver si eres capaz de triunfar con la presión que conlleva ese proyecto».
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Contrato de Olise: cuándo vence su contrato con el Bayern, uno de los grandes de la Bundesliga
El Bayern tiene a Olise bajo contrato hasta 2029 y no planea venderlo. La directiva ha rechazado cualquier oferta por su joya.
No obstante, esa postura podría tambalearse si José Mourinho y el Real Madrid presentaran una oferta histórica. Se rumorea que Olise mantiene la puerta abierta, pues el Real Madrid seduce a cualquier jugador, y aún se desconoce dónde jugará en la temporada 2026-27.
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