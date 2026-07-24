Olise ha brillado bajo presión desde su paso por la Championship con el Reading en 2021 hasta las semifinales del Mundial 2026. Antes, destacó en el Crystal Palace y fichó por 51 millones de libras (68 millones de dólares) con el Bayern.

Ha conquistado dos Bundesligas junto a Harry Kane y ha firmado 25 goles y 28 asistencias la temporada pasada.

En la Copa del Mundo de Norteamérica brilló junto a Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, y su valor no para de subir. El Real Madrid lo quiere como nuevo «galáctico».

Según rumores, el club blanco prepara una oferta de 223 millones de euros (191 millones de libras/254 millones de dólares) que lo convertiría en el fichaje más caro de la historia, superando a Neymar.