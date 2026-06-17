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Michael Olise, futuro Balón de Oro, se compara ya con Zinedine Zidane y Michel Platini tras su gran Mundial
Una clase magistral en el escenario mundial
Olise lideró la victoria de Francia 3-1 sobre Senegal el martes con dos asistencias clave que sellaron el dominio de los Bleus en la fase de grupos. El jugador de 24 años, ya pilar del equipo de Didier Deschamps, mostró la visión y elegancia que llevaron al Bayern a ficharlo en la Premier League.
Con la selección suma siete goles y cinco asistencias en 18 partidos, pero impresiona más por su capacidad para guiar el juego. Ante la potente Senegal, mantuvo la calma, impuso el ritmo y se entendió a la perfección con el capitán Kylian Mbappé.
- AFP
Vieira ve rasgos de Zidane y Platini
Patrick Vieira, ex capitán de Francia y ahora comentarista en ITV Football, elogió a Olise. Lo entrenó en el Crystal Palace entre 2021 y 2023, y cree que los aficionados ven nacer a un talento generacional capaz de ganar los mayores premios individuales.
«Tuvimos a Michel Platini, tuvimos a Zinedine Zidane y ahora tenemos a Michael Olise. Es un futuro ganador del Balón de Oro. Tiene todas las cualidades para brillar en la escena internacional. Tiene gran visión de juego, se gira rápido y su pase a Mbappé fue excepcional. Es un ‘10’ proactivo y decidido que siempre busca asistir a los delanteros», afirmó Vieira.
El paso de la defensa al ataque
Aunque Mbappé acapara titulares por sus goles, Thierry Henry señala a Olise como el nexo táctico de Francia. En FOX Sports, Henry afirmó que, pese a que Mbappé es el MVP, Olise es el «MIP» del sistema.
Para Henry, el encuentro cambió en la segunda parte cuando Olise pasó a jugar de “10”, lo que permitió a Francia dominar el ritmo. Además, recordó que la selección buscaba desde hacía tiempo este perfil y lo definió como el enlace necesario para unir defensa y ataque.
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El legado francés en el Balón de Oro y la impresionante temporada de Olise en el Bayern
Francia ha ganado el Balón de Oro ocho veces. Michel Platini lidera con tres triunfos consecutivos en 1983, 1984 y 1985. Raymond Kopa (1958), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) y Karim Benzema (2022) completan la lista. Ousmane Dembélé se sumó al grupo tras ganar en 2025.
Olise brilló en la temporada 2025-2026 con el Bayern de Múnich, clave en la conquista de Bundesliga y DFB-Pokal. Marcó 22 goles y dio 31 asistencias en 52 partidos.