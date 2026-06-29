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VfL Wolfsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

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Michael Olise exige reunirse con el Bayern de Múnich para decidir su futuro ante los rumores sobre el Real Madrid

M. Olise
Bayern Múnich
Real Madrid
Bundesliga
Primera División
World Cup
Francia

Michael Olise ha brillado en el Mundial y confirmó su condición de estrella global. Tras una gran temporada con el Bayern, el francés quiere aclarar su rol en el Allianz Arena, mientras los grandes clubes lo siguen de cerca.

  • Olise busca claridad sobre el Allianz Arena

    Según AS, Olise quiere reunirse con la directiva del Bayern para definir su futuro. El jugador de 24 años fichó por el Bayern en 2024 procedente del Crystal Palace y tiene contrato hasta 2029. Desde su llegada a Baviera ha experimentado un ascenso meteórico. Sus representantes quieren saber qué lugar ocupa en el proyecto a largo plazo del club tras brillar en el Mundial de Norteamérica.

    Sus actuaciones con Les Bleus, donde ha participado en todos los partidos de la fase de grupos y ha dado cuatro asistencias clave, han aumentado su valor y atraído nuevos pretendientes. Mientras Francia se prepara para enfrentar a Suecia en dieciseisavos, el jugador y su entorno planean reunirse tras el torneo para evaluar su futuro. El Bayern debe asumir que su repunte ha superado las expectativas.

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  • FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-STUTTGART-TRAININGAFP

    El Real Madrid y los grandes de la Premier League están al acecho

    El interés por el extremo alcanza su pico: Real Madrid, París Saint-Germain y los grandes de la Premier League lo vigilan. El Real Madrid, que busca reconstruir su plantilla bajo la dirección de José Mourinho tras una temporada sin títulos, ha desmentido haber presentado una oferta formal por el francés, aunque se sabe que admira su «toque diferencial» y su capacidad para cambiar partidos.

    Los blancos no son los únicos interesados tras su gran temporada 2025-26 con el Bayern, con 22 goles y 31 asistencias en 52 partidos. El atractivo del Bernabéu podría ser decisivo para el jugador. Por ahora, varios clubes europeos respetan la postura del Bayern, pero eso podría cambiar tras la próxima reunión del futbolista con la directiva bávara.

  • El Bayern de Múnich se enfrenta a un dilema contractual

    El Bayern sabe que Olise quiere hablar y sospecha que las especulaciones de las últimas semanas le están influyendo. El club mantiene la calma y destaca la solidez de su contrato, pero reconoce en privado que el acuerdo de hace dos años ya no refleja su estatus de superestrella mundial.

    Los directivos esperaban un gesto público de lealtad del delantero, quien ya ha conquistado dos Bundesligas, una DFB-Pokal y una DFL-Supercup, además de los galardones al Novato y al Jugador de la Temporada de la Bundesliga en 2024-25 y 2025-26. Sin embargo, de momento calla sobre su futuro. Ese silencio preocupa en Múnich, donde esperan el final del Mundial para iniciar las que podrían ser las negociaciones más decisivas del verano.

  • OliseGetty Images

    Un momento decisivo tras el Mundial

    Todo se definirá tras el torneo en Norteamérica. Olise, plata en París 2024 y tercero en la Liga de Naciones 2024-25, busca consolidarse en la élite llevando a Francia a su tercer título mundial. Quiere despejar dudas y saber cuánto le valora el club tras dos temporadas sobresalientes. Tras demostrar su nivel, usará la próxima reunión para exponer sus deseos a los directivos del Bayern.