AFP
Traducido por
Michael Olise desvela cuál es su mejor posición, y no es la que actualmente ocupa el rey de las asistencias del Bayern de Múnich y de la selección francesa
Una preferencia posicional sorprendente
Aunque Olise ha brillado en la banda derecha con club y selección, prefiere jugar en una posición más central. El Bayern de Múnich pagó 53 millones de euros al Crystal Palace en julio de 2024 y desde entonces ha dependido de su gran rendimiento.
Ha jugado 107 partidos con el gigante alemán, marcando 42 goles y dando 54 asistencias. Sin embargo, el jugador de 24 años confesó al medio francés L'Équipe que prefiere llevar la batuta desde el centro del campo.
Al describir su rol ideal, afirmó: «¿Dónde me siento más cómodo? Como “10”. Es un puesto más libre. Crecí jugando ahí y me resulta natural. Ahora juego por la banda, pero ese es mi lugar».
- Getty Images
Orígenes del fútbol callejero
Su estilo impredecible no se forjó solo en la cantera; Olise lo atribuye a los partidos improvisados de su infancia.
En declaraciones a L'Équipe añadió: «Diría que viene del fútbol de la calle. Jugábamos con mi hermano, dábamos patadas al balón contra la pared, hacíamos uno contra uno y todo eso. Sí, viene de ahí. Es un fútbol distinto, pero sin duda se aprende». Esa formación se refleja en su carrera profesional, donde ya ha marcado siete goles en 18 partidos con su selección.
Libertad en el campo
Esa base de juego sin restricciones sigue siendo esencial en la forma en que el delantero ve el fútbol hoy. Incluso al más alto nivel, ya sea en la Bundesliga o en el Mundial, Olise mantiene ese entusiasmo juvenil. Lo mostró con dos asistencias en la victoria de Francia 3-1 sobre Senegal en la primera jornada del torneo de verano. Evita que las exigencias tácticas lo limiten y prefiere jugar por el centro, donde se mueve con libertad.
Recuerda: «En esas condiciones, el fútbol es pura libertad. No era un aprendizaje estricto; simplemente disfrutaba jugando. Me encantaba, así de sencillo. A todos nos encanta de jóvenes».
- AFP
¿Y ahora qué?
A pesar de sus preferencias, Olise seguirá jugando por la banda. Ahora se centra en la selección y quiere mantener su buen nivel. Francia lo necesita para vencer a Irak y luego a Noruega, y así liderar su grupo en el Mundial.