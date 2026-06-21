Michael Olise desvela cuál es su mejor posición, y no es la que actualmente ocupa el rey de las asistencias del Bayern de Múnich y de la selección francesa

Aunque Olise ha brillado en la banda derecha con club y selección, prefiere jugar en una posición más central. El Bayern de Múnich pagó 53 millones de euros al Crystal Palace en julio de 2024 y desde entonces ha dependido de su gran rendimiento.

Ha jugado 107 partidos con el gigante alemán, marcando 42 goles y dando 54 asistencias. Sin embargo, el jugador de 24 años confesó al medio francés L'Équipe que prefiere llevar la batuta desde el centro del campo.

Al describir su rol ideal, afirmó: «¿Dónde me siento más cómodo? Como “10”. Es un puesto más libre. Crecí jugando ahí y me resulta natural. Ahora juego por la banda, pero ese es mi lugar».