La federación ha recurrido la tarjeta amarilla a Michael Olise y pide su anulación. En el descuento, Olise discutió con Matías Galarza, quien ya actuaba de forma antideportiva y se dejó caer de manera teatral, lo que provocó la incomprensible amonestación al jugador del Bayern.
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¡Michael Olise, del FC Bayern, se enfrenta a problemas! Francia presenta una reclamación tras la «peor actuación arbitral» del Mundial contra Paraguay
Tantashev cometió varios errores en su cuestionada actuación arbitral. Los exárbitros de la Bundesliga Patrick Ittrich y Frank Willenborg lo criticaron duramente. Ittrich dijo en MagentaTV que fue «la peor actuación del Mundial».
Willenborg tildó de «inexplicables» dos decisiones: el golpe de Galarza a Mbappé en un sprint lejos del balón, que merecía roja, y la patada de Cáceres en la espinilla del francés, también digna de sanción.
Además, ningún jugador sudamericano recibió ni una amarilla, mientras que tres franceses fueron amonestados, lo que agrava la polémica. La Federación Francesa ya prepara recursos contra al menos una de esas decisiones.
Si Olise viera otra amarilla en cuartos contra Marruecos, se perdería una posible semifinal ante España, Portugal, Estados Unidos o Bélgica.
- Getty Images Sport
Michael Olise llega sin lesiones previas a los cuartos de final del Mundial, mientras Cristiano Ronaldo y Folarin Balogun son ejemplos dudosos.
Dos casos recientes muestran que apelar ante la FIFA puede funcionar: primero, la sanción a Cristiano Ronaldo por un codazo en la eliminatoria contra Irlanda se redujo de tres a un solo partido, lo que le permitió jugar los dos primeros encuentros de su último Mundial.
También Estados Unidos logró anular la roja a Folarin Balogun en dieciseisavos contra Bosnia. El joven, que ya había marcado tres goles, se perdería como mínimo los octavos ante Bélgica. Pero el domingo llegó otro giro sorpresivo.
La FIFA levantó la sanción y la dejó en suspenso. El presidente de EE. UU., Donald Trump, celebró la decisión: «¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y rectificar una gran injusticia!», publicó en Truth Social. «Les han tratado de mierda», había espetado el secretario de Estado de EE. UU., Rubio, en la sala de prensa de la Casa Blanca, y había exigido: «Tiene que haber un procedimiento de apelación para esto».
Según el reglamento de la FIFA, la tarjeta roja implica al menos un partido de suspensión y, en principio, no admite recurso. Sin embargo, tras pisar involuntariamente —aunque de forma peligrosa— el tobillo de Muharemovic, Balogun pudo seguir jugando. El VAR intervino y Balogun recibió una tarjeta roja desafortunada, pero totalmente justificable, con la que, sin embargo, el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, no estaba en absoluto de acuerdo.
«En ningún momento fue su intención dar una patada al jugador. Fue una acción totalmente normal en el fútbol». La FIFA, tras revisar el caso, decidió suspender la sanción de Balogun de forma condicional, conforme al artículo 27 de su reglamento disciplinario.
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