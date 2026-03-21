Goal.com
En directo
FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport
Nino Duit

Traducido por

Michael Olise brilla, dos jugadores del Bayern fallan estrepitosamente: FC Bayern de Múnich, puntuaciones y valoraciones individuales del partido contra el Union de Berlín

El FC Bayern ha derrotado al Union Berlin por 4-0 y ha ampliado, al menos por el momento, su ventaja en lo más alto de la tabla de la Bundesliga a doce puntos. Análisis individual de los jugadores del FCB.

Debido a las lesiones y las sanciones, el entrenador Vincent Kompany solo disponía de una plantilla reducida. El banquillo estaba compuesto principalmente por jugadores de la cantera, entre los que se encontraban, por primera vez, Erblin Osmani (16) y Guido Della Rovere (18). Sin embargo, Kompany aún contaba con suficientes estrellas de renombre para la alineación titular. 

Michael Olise (43’) y Serge Gnabry (45’+1) adelantaron al equipo de Múnich con un doblete justo antes del descanso. Tras la reanudación, Harry Kane (49’) y, de nuevo, Gnabry (67’) ampliaron la ventaja.

Aquí puedes leer la crónica del partido.

  • FC Bayern - Union Berlin, calificaciones: Jonas Urbig

    Probablemente haya sustituido por última vez, al menos por ahora, al portero titular Manuel Neuer, que volverá a la portería tras la fase de partidos internacionales. Contra el Union, Urbig estuvo mucho tiempo sin tener nada que hacer, hasta que detuvo un disparo de Woo-Yeong Jeong con una parada espectacular (77’). Nota: 2,5.

    • Anuncios

  • FC Bayern - Union Berlin, calificaciones: Josip Stanisic

    Volvió a empezar como lateral derecho, aunque en la primera parte cambió de banda con Laimer en algunos momentos. Stanisic creó peligro tanto desde un lado como desde el otro. En el minuto 29, preparó una gran ocasión para Karl desde la izquierda. En el 42, asistió a Goretzka desde la derecha. También participó en la jugada del 2-0. Tras la sustitución de Upamecano, Stanisic pasó finalmente a la defensa central, poniendo fin a su recorrido por el campo. Nota: 2.

  • FC Bayern - Union Berlin, valoraciones: Dayot Upamecano

    Upamecano vio la tarjeta amarilla ya en el minuto 3 por una falta táctica. A pesar de esta advertencia previa, defendió con energía hasta su sustitución preventiva en el minuto 61. Nota: 3.

  • FC Bayern - Union Berlin, calificaciones: Min-Jae Kim

    Destacó en la construcción del juego con algunos buenos pases; se mostró sólido en defensa. Nota: 3.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-UNION BERLINAFP

    FC Bayern - Union Berlin, valoraciones: Konrad Laimer

    En general, algo menos destacado que Stanisic, pero también con buenas jugadas. Laimer asistió en el 3-0 de Kane. Nota: 2,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, valoraciones: Joshua Kimmich

    Muy presente en el centro del campo. Kimmich dio varios buenos pases hacia la delantera y, con un centro desde el centro del campo, propició el 2-0 de Gnabry. Nota: 2,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, valoraciones: Leon Goretzka

    Aleksandar Pavlovic no entró en la convocatoria por molestias en la cadera, por lo que Goretzka volvió a ser titular. Con una entrada imprudente, Goretzka provocó primero un peligroso tiro libre a favor del Union (22’). A continuación, dio algunos toques ofensivos: en el minuto 42, Goretzka falló al rematar un centro de Stanisic que se fue fuera, y poco después asistió a Olise con un potente pase en profundidad. Nota: 2,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, valoraciones: Michael Olise

    Desde el principio, fue el jugador más activo del Bayern en ataque. Olise demostró en varias ocasiones su gran técnica y creó peligro con sus dinámicas incursiones. En el minuto 39 su disparo fue algo impreciso, pero cuatro minutos más tarde marcó el primer gol del Bayern tras una magnífica jugada individual. Igualmente espectacular fue su pirueta en el área previa al 4-0 de Gnabry. En el minuto 78, solo el poste le impidió marcar su doblete. Nota: 1,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, Árbitro: Lennart Karl

    Esta vez quedó eclipsado por sus compañeros de ataque y, además, se mostró poco acertado a la hora de materializar las ocasiones. En el minuto 29, Karl falló al estrellar un disparo contra el poste desde una posición prometedora. En el minuto 57, no conectó bien el balón a unos cinco metros de la portería. Poco después fue sustituido. Nota: 4.

  • FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern - Union Berlin, calificaciones: Serge Gnabry

    Después de haber sido suplente en los dos últimos partidos consecutivos, Gnabry volvió a la alineación titular y demostró que merecía seguir ahí. Antes del descanso marcó el 2-0 y, tras la reanudación, el 4-0. En general, estuvo muy activo. Nota: 1,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, valoraciones: Harry Kane

    Marcó el 3-0, pero, al igual que Karl, desperdició de forma bastante lamentable dos ocasiones claras. En el minuto 40, Kane regateó al portero del Union, Frederik Rönnow, pero luego disparó fuera desde corta distancia. En el 89, con todo el campo a su favor frente a Rönnow, envió el balón por la izquierda. Nota: 2,5.

  • FC Bayern - Union Berlin, valoraciones: suplentes

    Raphael Guerreiro: Entró en el minuto 61 en sustitución de Karl y pasó bastante desapercibido a partir de entonces. Nota: 3,5.

    Tom Bischof: Sustituyó a Upamecano, que ya tenía una tarjeta amarilla, y se colocó en el lateral izquierdo. Nota: 3,5.

    Hiroki Ito: Entró en el minuto 71 por Kim. Sin valoración.

    Maycon Cardozo: Entró poco antes del final por Gnabry. Sin valoración.

    Erblin Osmani: Sustituyó a Goretzka y, con 16 años, debutó en un partido oficial con el FC Bayern. Sin valoración.

Bundesliga
Friburgo crest
Friburgo
SCF
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB