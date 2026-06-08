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¿Michael Olise al Real Madrid por 150 millones de euros? El Bayern de Múnich responde desde el Santiago Bernabéu ante los rumores
El presidente del Bayern se ríe del interés de Pérez.
La directiva del Allianz Arena ha respondido a los rumores que vinculan a Olise con un traspaso a Madrid. Se dice que el presidente del Real Madrid, Pérez, prepararía una oferta récord de 150 millones de euros para llevarse al francés al Bernabéu, como parte de su campaña de reelección.
Sin embargo, el presidente del Bayern, Herbert Hainer, ha salido al paso de los rumores. Durante una visita a un grupo de aficionados, se mostró tajante sobre el exjugador del Crystal Palace: «Michael Olise es jugador del Bayern y tiene un contrato a largo plazo. No somos un club vendedor. Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta —lo cual no ha ocurrido hasta ahora—, puede ahorrarse el trabajo», declaró Hainer a BILD.
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La oferta récord no bastó para Die Roten
La firme postura de Hainer coincide con la del presidente honorario Uli Hoeness, quien ya se burló de la idea de que Olise dejara Alemania. Aunque la venta reportaría una ganancia extraordinaria, el gigante bávaro prioriza sus ambiciones deportivas sobre cualquier beneficio económico que obtendría al ceder a un rival europeo a su preciado activo.
Hoeness fue aún más tajante al surgir los primeros rumores: «¿Vender a Michael Olise por 200 millones de euros? No se va a vender. Jugamos para nuestros aficionados: tenemos 430 000 socios y millones de seguidores en el mundo, y no les sirve de nada tener 200 millones en el banco si luego jugamos peor cada sábado», declaró Hoeness.
La victoria electoral de Pérez aviva los rumores sobre fichajes
Estos rumores surgen justo tras la reelección de Pérez como presidente del Real Madrid. Históricamente, Pérez ha anunciado fichajes estrella tras ganar elecciones para iniciar nuevos ciclos. En su discurso de victoria, prometió mantener el dominio del club hasta 2030.
«Sigo aquí. Los socios me conocen. Estoy aquí para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos», declaró Pérez a los socios. Aunque no mencionó a Olise por su nombre, el presidente insinuó la llegada de talento de élite para respaldar el regreso de José Mourinho, quien se espera que vuelva a tomar las riendas en el Bernabéu.
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La situación de Michael Olise en Múnich
A pesar de los rumores desde Madrid, Olise tiene contrato a largo plazo en Múnich y es clave en el esquema de Vincent Kompany. Desde su llegada de la Premier League, el extremo ha brillado en la Bundesliga, ayudando al club a mantener su dominio nacional y convirtiéndose en uno de los favoritos de la afición.
El Bayern no contempla ofertas, por lo que el Madrid deberá buscar otras opciones de ataque. Al considerarlo “invendible”, las esperanzas de fichar al francés se han topado con un muro antes siquiera de presentar una propuesta formal.