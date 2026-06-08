¿Michael Olise al Real Madrid por 150 millones de euros? El Bayern de Múnich responde ante los rumores

La directiva del Allianz Arena está harta de los rumores que vinculan a Olise con un traspaso a Madrid. Se dice que el presidente del Real Madrid, Pérez, autorizaría una oferta récord de 150 millones de euros para llevarlo al Bernabéu, como parte de su campaña de reelección.

Sin embargo, el presidente del Bayern, Herbert Hainer, ha salido al paso de los rumores. Durante una visita a un grupo de aficionados, fue tajante sobre el exjugador del Crystal Palace: «Michael Olise es jugador del Bayern y tiene un contrato a largo plazo. No somos un club vendedor. Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta —lo cual no ha ocurrido hasta ahora—, puede ahorrarse el esfuerzo», declaró Hainer a BILD.