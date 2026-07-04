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France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Michael O’Lisi, apasionado del ajedrez, rechazado por Chelsea y City, se convirtió en la pesadilla del mundo

FEATURES
M. Olise
Bayern Múnich
Manchester City
Chelsea
Paraguay vs Francia
Paraguay
Francia
World Cup
Francia
Alemania
Inglaterra
Paraguay
EE. UU.

Un genio que camina de puntillas... y provoca terremotos

En el fútbol actual, donde las estrellas compiten por su imagen más que por sus logros y buscan atención dentro y fuera del campo, Michael Olesi es un caso excepcional.

Michael Oliisi no busca la fama, no le interesan los titulares ni celebra sus goles de forma exagerada; prefiere que hablen sus pies.

Mientras otros inundan las redes con fotos y campañas, el extremo del Bayern prefiere evitar los focos y dejar que su juego hable.

Tras su brillante actuación con Francia en el Mundial 2026, ya no puede ignorarse: en pocos meses se convirtió en una estrella mundial.

Tras dos temporadas brillantes con el Bayern, se postula como clave para que Francia conquiste el título y ya suena como futuro candidato al Balón de Oro.

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Un jugador único

    Michael O’Lisi es único. Destaca por su técnica y por su personalidad.

    Nacido y criado en Inglaterra, optó por jugar con Francia, país de su madre, francesa de origen argelino, mientras que su padre es nigeriano. Esa mezcla cultural forja su carácter tranquilo y abierto.

    A Michael Oulissi le apasiona el ajedrez, concede pocas entrevistas y rechaza patrocinios de marcas de calzado o ropa deportiva, algo inusual en una época donde estos acuerdos son clave para las estrellas.

    Incluso tras marcar, rara vez celebra; vuelve al centro del campo como si nada hubiera pasado, hábito que mantiene desde niño pese a llegar a la cima.

    Su éxito no es casualidad. La pasada temporada marcó 25 goles y dio 28 asistencias con el Bayern de Múnich, tras firmar 17 goles y 18 asistencias en la anterior, para un total de 88 contribuciones en solo dos cursos.

    En este Mundial ya dio cinco asistencias, algo que no lograba nadie desde Thomas Häßler en 1994, lo que muestra su peso en el ataque francés.

    Antes de los octavos contra Paraguay solo le faltaba una asistencia para igualar el récord de Pelé, que dio seis en una misma edición.

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  • FC Bayern München Celebrate Winning The Bundesliga Championship At MarienplatzGetty Images Sport

    Un talento que llamó la atención desde su infancia

    Michael O’Lisi nació en Londres y mostró talento desde niño. Daniel Cocker, profesor de Educación Física en la escuela primaria «Doctor Triplets», recuerda el día en que lo vio por primera vez.

    Los entrenadores preguntaron por aquel alumno de segundo y, al verlo, supo que era un jugador excepcional. No solo destacaba en fútbol, sino en todos los deportes escolares, así que los profesores lo inscribieron en cuantas competiciones pudieron.

    Pero lo que más les llamó la atención no fue solo su talento, sino su peculiar personalidad. Era tranquilo y tímido, no le gustaba hablar mucho y no celebraba los goles a pesar de marcar un gran número de ellos; más bien volvía directamente al juego, como si considerara que celebrar era una pérdida de tiempo.

    Sus profesores aseguran que ese comportamiento no era fingido, sino parte de su carácter, que mantuvo incluso tras llegar a la cima del fútbol profesional.

    La directora, Rachel Anderson, añade que, tras las sesiones de fútbol, costaba devolverlo al aula, especialmente cuando perdía.

    Seguía dando patadas al balón dentro del aula y analizaba una y otra vez el partido, como si buscara los detalles que le habían privado de la victoria. Anderson afirma que siempre buscaba la perfección, tanto en el campo como en los estudios, donde era un alumno sobresaliente.

    Los rivales aún recuerdan la frustración que provocaba verle jugar, pues sabían que sus opciones de victoria disminuían drásticamente cuando él estaba en el campo.

  • Brentford v Reading - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    El rechazo del Chelsea y del City no ha frenado su sueño

    A pesar de poder representar a Inglaterra, Nigeria o Argelia, Francia conquistó su corazón. Visitaba el país a menudo, amaba aprender francés y sumergirse en su cultura, así que muchos predijeron que elegiría a los «Gallos».

    Daniel Cocker afirma que no estaba seguro de que Inglaterra pudiera convencer a Michael Olesi, pues su vínculo con Francia se notaba desde niño.

    Su camino no fue fácil: pasó por las canteras del Arsenal y del Chelsea, que lo dejó libre a los catorce años.

    Luego pasó por el Manchester City, que tampoco le dio una oportunidad. Esos reveses podrían haber acabado con el sueño de cualquier joven futbolista, pero Olesi tomó otro camino.

    El Reading aprovechó lo que otros habían descartado. Aun así, dentro del club no todos apoyaban su fichaje, pues Chelsea y City ya lo habían liberado.

    Brendan Flanagan, jefe de ojeadores, tuvo que defenderlo y convencer a la directiva de que su carácter tranquilo no era un problema. La madre de Olesi pidió retrasar su incorporación varias semanas para que recuperara la confianza tras las decepciones con Chelsea y City.

    Flannagan pensó que el jugador ficharía por otro club, pero semanas después la madre lo llamó para confirmar que estaba preparado. Asegura que Olesi no causó ningún problema en el club y que fue el mejor fichaje de su carrera.

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  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN UTDAFP

    Una pasión sin límites

    El compromiso de Michael O’Lisi con los entrenamientos era casi cómico: solía llegar dos horas antes, pero a veces se quedaba dormido en el coche y despertaba cuando la sesión ya había empezado.

    Aun así, siempre fue un ejemplo de disciplina y esfuerzo. Debutó con el primer equipo en marzo de 2019 contra el Leeds United, con diecisiete años, y luego jugó 73 partidos, marcando siete goles, lo que muestra que está listo para un nivel superior.

    En el Reading recibió su primera convocatoria con las categorías inferiores de Francia, algo que, según Flanagan, no sorprendió a nadie, pues Francia fue la primera en creer en su talento.

    Inglaterra, en cambio, se interesó solo tras su salto a la fama, lo que hizo que O’Lisi sintiera que Francia confiaba más en su potencial desde el principio, según la BBC.

    En verano de 2021 el Crystal Palace pagó su cláusula de ocho millones de libras al Reading. Bajo la dirección del francés Patrick Vieira, O'Lisi empezó a destacar en la Premier League.

    En sus dos primeras campañas destacó por su capacidad de crear peligro: 19 asistencias y seis goles. En la última temporada explotó como goleador: diez tantos y seis asistencias en solo 19 partidos, pese a dos lesiones que le mantuvieron fuera varios encuentros.

    En verano de 2023 el Chelsea intentó repescarlo activando su cláusula, pero Oulisi renovó con el Palace y rechazó volver a los “Blues”.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP

    El Bayern de Múnich... El salto a la escena internacional

    Michael Olise jugó con Francia en los Juegos Olímpicos de París, dirigidos por Thierry Henry. Antes del torneo, el Bayern Múnich lo fichó por unos 50 millones de libras.

    Aunque el club alemán podía impedir su participación, como hizo con Mathys Tel, Oliisi pidió al Bayern que le dejara vivir esa aventura con Francia.

    Gaël Clichy lo vio como una muestra de su esencia: un jugador que antepone el sueño con su país a cualquier otra cosa. Oulessi ayudó a Francia a llegar a la final, donde España ganó en prórroga.

    Desde su llegada al Bayern de Múnich de Vincent Kompany, Oulessi ha dado un salto: más decisivo ante la portería, más influyente en la creación y ya titular con la absoluta.

    Olivier Giroud, máximo goleador de Francia, lo elogió: es un jugador colectivo que prefiere pasar el balón antes que chutarlo.

    Giroud ve en él rasgos de Arjen Robben: entrada serena con la izquierda y capacidad de decidir en los momentos clave.

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    Una personalidad única que forjó a un jugador excepcional

    Más allá de las cifras, Michael O’Lisi conserva sus viejas costumbres: evita las celebraciones ruidosas, rechaza las entrevistas televisivas y, a menudo, recorre el campo con sandalias para comprobar el césped antes de los partidos.

    Gaël Clichy lo ve como el reflejo de una personalidad sencilla y espontánea, ajena al bullicio.

    A medida que sigue brillando, las comparaciones de alto nivel lo persiguen. Muchos creen que puede pelear por el Balón de Oro, especialmente si lleva a Francia al título mundial.

    Olivier Giroud cree que tiene todas las cualidades para ganar los premios individuales más prestigiosos, pero destaca su falta de egoísmo. Oulissi no busca la gloria personal, sino servir al equipo, lo que le ha ganado el respeto de compañeros, entrenadores y aficionados.

    En una época de ruido mediático, él prefiere dejar que su talento hable en el campo.

    De haber sido rechazado por las grandes canteras a convertirse en uno de los mejores del mundo y en la principal esperanza de Francia, Oulissi demuestra que la serenidad, a veces, vence al ruido y que el verdadero genio no necesita alardes.

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