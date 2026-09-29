AFP
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Michael Kayode revela su sorpresa por su soñado debut con Italia tras brillar en la victoria de la Liga de Naciones sobre Turquía
Un comienzo de ensueño para la estrella del Brentford
Kayode admitió que se quedó atónito por el impacto inmediato que tuvo en la escena internacional durante la contundente victoria de Italia en Bursa. El jugador de 22 años, que ha rendido con regularidad en la Premier League, debutó con la selección absoluta y respondió participando en dos de los primeros goles de Italia. Después de que su primer intento fuera detenido, lo que permitió a Davide Frattesi marcar en el rechace, Kayode también vio puerta para doblar la ventaja en una despiadada exhibición visitante en la primera parte.
La victoria quedó sellada con más goles de Alessandro Bastoni y Francesco Pio Esposito, mientras que Baris Alper Yilmaz logró el tanto del honor para los locales. En declaraciones a RAI Sport tras el pitido final, el emocionado lateral reflexionó sobre una noche que nunca olvidará. "No esperaba que mi debut fuera así, así que estoy muy feliz", dijo Kayode.
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Redención tras el revés ante Bélgica
La actuación supuso un giro importante para Italia, que había sufrido en su anterior compromiso contra Bélgica. Enfrentándose a un ambiente hostil en el Ataturk Spor Kompleksi Matli Stadyumu, el equipo de Roberto Mancini ofreció una imagen completamente distinta a la del conjunto que cayó por 2-0 apenas unos días antes. Kayode destacó el cambio mental dentro de la plantilla, señalando que los jugadores estaban decididos a silenciar a sus críticos y a demostrar que la reciente derrota no fue más que un tropiezo temporal en su campaña de la Nations League.
El jugador del Brentford consideró que el planteamiento del equipo fue exactamente el que hacía falta para sacar adelante un difícil partido a domicilio. "Jugamos la primera parte con una simplicidad y una determinación fantásticas. Queríamos demostrar de verdad lo que valemos, en un partido difícil y con un ambiente increíble en el estadio, así que ganar aquí fue fantástico", añadió Kayode.
Utilizando el arma del saque de banda largo
Una de las características más distintivas del juego de Kayode en el Brentford ha sido su capacidad para sacar saques de banda increíblemente largos, una táctica que intentó llevar al escenario internacional. A pesar de las complicadas condiciones meteorológicas en Turquía, que hicieron que el terreno de juego se volviera embarrado y resbaladizo debido a las fuertes lluvias, se vio con frecuencia al defensa intentando secar el balón con una toalla para mantener su ventaja. Esto le dio a Italia una dimensión extra en el último tercio, manteniendo a la defensa turca bajo presión constante cada vez que el balón salía del campo.
Kayode admitió que, aunque el equipo había preparado estas jugadas a balón parado, las inclemencias dificultaron ejecutarlas a la perfección. «Habíamos probado algunas cosas en los entrenamientos, pero hoy no fue fácil con estas condiciones», dijo sobre la fuerte lluvia y el barro.
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Pensando en el duelo ante Francia
Con un debut exitoso ya a sus espaldas, Kayode ya mira hacia la próxima gran prueba de Italia. La confianza adquirida tras la goleada de cuatro tantos ante Turquía ha revitalizado a la selección mientras se prepara para un duelo de altos vuelos contra Francia. El lateral cree que la contundencia de su última victoria ha marcado el tono para el resto de sus partidos de la fase de grupos, al establecer una dinámica que estaban desesperados por construir tras un periodo de irregularidad y decepción. «Queríamos demostrar algo y empezar la remontada. Ahora nos enfrentaremos a Francia», concluyó.
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