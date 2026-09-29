Kayode admitió que se quedó atónito por el impacto inmediato que tuvo en la escena internacional durante la contundente victoria de Italia en Bursa. El jugador de 22 años, que ha rendido con regularidad en la Premier League, debutó con la selección absoluta y respondió participando en dos de los primeros goles de Italia. Después de que su primer intento fuera detenido, lo que permitió a Davide Frattesi marcar en el rechace, Kayode también vio puerta para doblar la ventaja en una despiadada exhibición visitante en la primera parte.

La victoria quedó sellada con más goles de Alessandro Bastoni y Francesco Pio Esposito, mientras que Baris Alper Yilmaz logró el tanto del honor para los locales. En declaraciones a RAI Sport tras el pitido final, el emocionado lateral reflexionó sobre una noche que nunca olvidará. "No esperaba que mi debut fuera así, así que estoy muy feliz", dijo Kayode.