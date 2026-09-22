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Italy U21 v North Macedonia U21 - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Traducido por

Michael Kayode habla sobre el interés del Inter en su fichaje y el acercamiento de Nigeria tras su convocatoria con Italia

Italia
M. Kayode
Italia vs Belgium
Belgium
UEFA Nations League A
Turquía vs Italia
Turquía
Francia vs Italia
Francia
Italia vs Turquía

El lateral del Brentford Michael Kayode se refirió al interés del Inter de Milán y de la Federación Nigeriana de Fútbol tras su primera convocatoria con Italia. El jugador de 22 años insistió en que seguir en la Premier League y representar a la Azzurra fueron decisiones fáciles.

  • Kayode recibe su primera convocatoria con Italia tras su ascenso en el Brentford

    El defensa del Brentford Michael Kayode celebró su primera convocatoria con la selección absoluta de Italia de cara a los próximos partidos de la Nations League contra Bélgica y Turquía. El lateral de 22 años descubrió su inclusión en la lista de Roberto Mancini, seleccionador nacional, inmediatamente después de la victoria del Brentford sobre el Chelsea.

    Nacido en Borgomanero de padres nigerianos, Kayode se ha consolidado como titular habitual en la Premier League tras su llegada procedente de la Fiorentina.

    Podría debutar con la selección absoluta tan pronto como este viernes en el Stadio Olimpico.


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  • Chelsea v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un lateral confirma el interés del Inter, pero promete lealtad al Brentford

    Al abordar desde Coverciano las especulaciones sobre un posible traspaso en verano, Kayode reconoció que el campeón italiano, el Inter de Milán, se puso en contacto con él por un posible regreso a la Serie A. Sin embargo, el defensa subrayó que seguir en el Brentford le ofrecía el entorno ideal para garantizarse minutos de juego cruciales.

    Kayode instó a los jugadores jóvenes a priorizar los minutos sobre el terreno de juego por encima de los movimientos de alto perfil, y atribuyó a la intensidad de la Premier League su rápida mejoría.

    «¿Inter? Es agradable saber de ese interés, pero mi idea era quedarme donde estaba», confirmó Kayode. «Es el lugar adecuado para que mejore. Renovar mi contrato con el Brentford siempre fue mi idea».

  • Un defensa rechaza la propuesta de Nigeria para honrar sus raíces en las categorías inferiores de Italia

    A pesar de los persistentes intentos de captación de la Federación Nigeriana de Fútbol en los últimos meses, Kayode reveló que nunca dudó sobre su futuro internacional. Tras representar a Italia en varias categorías inferiores, vestir la camiseta azul de la absoluta seguía siendo su máxima ambición.

    Expresó un inmenso orgullo por formar parte del nuevo ciclo de una selección multiétnica de Mancini.

    «Nigeria se puso en contacto conmigo, eso es cierto», explicó Kayode. «Pero pasé por las categorías inferiores de Italia y siempre he considerado un honor formar parte de esta selección. Para cualquiera, jugar con Italia es un honor».

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  • FBL-ENG-PR-BRENTFORD-CHELSEAAFP

    Mancini se plantea darle la titularidad para el duelo contra Bélgica

    Todo apunta a que Kayode tendrá un papel importante en el inicio de una nueva era de Italia, después de no haberse clasificado para los anteriores grandes torneos. Mancini está valorando alternar a Kayode con Giovanni Di Lorenzo en los próximos partidos contra Bélgica y Turquía.

    La capacidad del joven en los saques de banda largos ofrece a Italia un arma táctica única.

    Kayode sigue centrado en consolidar su sitio en el proyecto a largo plazo de Italia.