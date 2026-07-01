«Michael es un fenómeno»: Thierry Henry explica en qué destaca la estrella del Bayern Olise frente a todos los demás

Henry opinó: «Michael es un fenómeno. Ve las cosas de forma distinta. Si algo no sale como él quiere, se irrita porque piensa muy rápido. ¡Pero qué jugador!».

«Tuve el privilegio de entrenarle», añadió. «A veces hacía cosas en los entrenamientos que te obligaban a contenerte para no exclamar: “¡Guau!”. Eso no lo hace un entrenador, pero hablas con tu asistente y le dices: “¿Has visto lo que ha hecho?” (…) Este chico está en otro planeta y es diferente».

En el Bayern, Olise juega en la banda derecha, pero Didier Deschamps lo coloca en el centro del campo con Francia. Una demarcación que, según sus propias palabras, le encanta y se le da bien. En la fase final del Mundial, tras cuatro partidos, ya suma cinco asistencias, nuevo récord. Además, estuvo a punto de marcar un gol espectacular contra Suecia.

En la potente delantera francesa, con Olise brillan también el capitán Kylian Mbappé y el Balón de Oro Ousmane Dembélé. A pesar del doblete de Mbappé ante Suecia, Henry sentenció: «El MVP siempre será Kylian, pero el más importante es Michael Olise».