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Falko Blöding

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«Michael es un fenómeno»: Thierry Henry explica en qué destaca la estrella del Bayern Olise frente a todos los demás

World Cup
Francia vs Suecia
Francia
M. Olise
T. Henry
K. Mbappe

La leyenda del ataque francés, Thierry Henry, sigue elevando sus elogios hacia su compatriota Michael Olise, del FC Bayern.

Tras la gran actuación de Olise en la victoria 3-0 de Francia sobre Suecia en los dieciseisavos del Mundial, lo nombró «el jugador más importante» del favorito al título.

  • Henry elogió a Olise en Fox Sports, destacando sus habilidades defensivas: «Como dije antes del torneo, lo que hace sin el balón no tiene parangón». Muchos se fijan solo en lo que hace con el balón, pero él no olvida sus obligaciones defensivas».

    El comentarista, que lo entrenó en la selección francesa sub-23 en los Juegos Olímpicos de París, conoce bien al jugador: su equipo ganó la plata y Olise aportó dos goles y cinco asistencias en seis partidos.

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    Thierry Henry: «El jugador más importante es Michael Olise»

    Henry opinó: «Michael es un fenómeno. Ve las cosas de forma distinta. Si algo no sale como él quiere, se irrita porque piensa muy rápido. ¡Pero qué jugador!».

    «Tuve el privilegio de entrenarle», añadió. «A veces hacía cosas en los entrenamientos que te obligaban a contenerte para no exclamar: “¡Guau!”. Eso no lo hace un entrenador, pero hablas con tu asistente y le dices: “¿Has visto lo que ha hecho?” (…) Este chico está en otro planeta y es diferente».

    En el Bayern, Olise juega en la banda derecha, pero Didier Deschamps lo coloca en el centro del campo con Francia. Una demarcación que, según sus propias palabras, le encanta y se le da bien. En la fase final del Mundial, tras cuatro partidos, ya suma cinco asistencias, nuevo récord. Además, estuvo a punto de marcar un gol espectacular contra Suecia.

    En la potente delantera francesa, con Olise brillan también el capitán Kylian Mbappé y el Balón de Oro Ousmane Dembélé. A pesar del doblete de Mbappé ante Suecia, Henry sentenció: «El MVP siempre será Kylian, pero el más importante es Michael Olise».

  • Las etapas de la carrera profesional de Michael Olis:

    ClubPeríodo
    FC Reading2017 - 2021
    Crystal Palace2021 - 2024
    FC Bayern2024 – presente
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