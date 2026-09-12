El traspaso veraniego de Anderson por 116 millones de libras (156 millones de dólares) del Nottingham Forest al Etihad Stadium llegó acompañado de declaraciones contundentes. El centrocampista irritó a la mitad roja de la ciudad al declarar que el Manchester City es el rey absoluto de Mánchester, un sentimiento que la web oficial del City acogió con entusiasmo al escribir la palabra «rey» con mayúscula.

El Manchester United no ha terminado por encima de su eterno rival en la Premier League desde la temporada 2012-13. El City ha acaparado títulos nacionales y europeos durante ese periodo, levantando siete campeonatos de liga y una Champions League, lo que contrasta claramente con el palmarés más modesto del United.

A pesar de que la diferencia de títulos se ha ampliado, los enfrentamientos directos recientes han seguido siendo relativamente competidos. El United ha logrado siete victorias y tres empates en sus últimos 20 encuentros de liga contra el gigante del Etihad.



