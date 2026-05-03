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Michael Carrick se mostró «muy afectado» tras el susto de salud que sufrió Sir Alex Ferguson, quien fue hospitalizado después de sentirse indispuesto en Old Trafford
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Carrick, conmocionado por las noticias previas al partido
Carrick, quien jugó siete años bajo Ferguson, admitió que el susto de salud del técnico de 84 años lo afectó mucho. A pesar de la presión del partido contra Liverpool, el bienestar del escocés ocupó sus pensamientos todo el encuentro.
«No tengo información nueva, así que no sé cuáles son las últimas noticias. Me enteré antes del partido, así que estaba al tanto», declaró Carrick tras la victoria del United por 3-2. «La noticia me afectó mucho. Espero que se encuentre bien y le deseamos lo mejor; ojalá el resultado le dé un buen impulso».
Según The Independent, Ferguson se está recuperando y podría volver pronto a casa para descansar.
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Victoria para el legendario entrenador
El partido fue el homenaje perfecto al legado de Ferguson: Kobbie Mainoo marcó en los últimos minutos para dar el 3-2 al United ante su archirrival. La victoria no solo subió la moral, sino que aseguró el pase a la próxima Liga de Campeones, algo que sin duda habría gustado al hombre que llevó 38 trofeos a Old Trafford.
El éxito provisional continúa en Old Trafford
Desde que reemplazó temporalmente a Ruben Amorim, Carrick ha revivido a un United que parecía perdido.
Su astucia táctica ha guiado a los Red Devils a varias victorias ante los «Seis Grandes», entre ellas el Manchester City, el Arsenal, el Chelsea y ahora el Liverpool.
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Es hora de que la directiva del United tome una decisión.
Según se informa, la directiva del United tomará una decisión definitiva sobre el puesto de entrenador al final de la temporada.
Por ahora, la prioridad es la salud de Ferguson y cerrar la temporada con fuerza. Pero con el billete para la Liga de Campeones ya en mano, Carrick ha cumplido de sobra desde que tomó las riendas, lo que refuerza su candidatura a liderar una nueva era en el United.