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Michael Carrick se indigna ante «una de las peores decisiones que he visto nunca», mientras el Manchester United, con diez jugadores, sufre una derrota en casa ante el Leeds
La fortaleza de Old Trafford ha caído
El Leeds ganó 2-1 en Old Trafford por primera vez desde 1981, con doblete de Noah Okafor. Carrick sufrió su primera derrota como local, y el United vio acabar su racha de 18 partidos invicto en casa.
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Carrick critica la intervención del VAR
El entrenador del United criticó dos momentos clave del partido: una entrada con el antebrazo a Leny Yoro, no sancionada, en la jugada previa al primer gol del Leeds, y la expulsión de Martínez por tirar del pelo a Dominic Calvert-Lewin tras revisión del VAR.
En declaraciones a Sky Sports sobre la coherencia arbitral y el incidente de la tarjeta roja, Carrick dijo: «No empezamos bien el partido. Encajamos un gol tras el golpe a Yoro y ellos marcaron.
No cambiaron la decisión y ese fue un momento clave. No encontramos ritmo y, aunque tuvimos momentos, no fuimos constantes en la primera parte.
«En la segunda parte los chicos fueron positivos y lucharon para sacar algo del partido tras otra decisión escandalosa de expulsar a [Lisandro Martínez]. Llevamos dos partidos con decisiones así en contra, pero esta ha sido de las peores que he visto».
Análisis de una expulsión cuestionable
La expulsión de Martínez fue el momento clave de la noche, más aún porque el argentino volvía tras dos meses lesionado. Carrick defendió que el contacto fue accidental, sin la agresividad propia de una roja directa, sobre todo tras la revisión del VAR.
Incrédulo, Carrick añadió: «Puedes dar un codazo a Leny Yoro en el primer gol con el brazo levantado; puedes lanzarle el brazo a la cara a Martínez, que pierde el equilibrio, forcejea y le toca la parte posterior del pelo hasta arrancarle el gorro.
No es un tirón, no es agresivo. Lo toca y lo expulsan. Y luego revisan la decisión, un error claro. Impactante».
La lucha por la Liga de Campeones se intensifica
Los Red Devils visitarán Stamford Bridge el sábado sin Martínez, sancionado. El equipo de Carrick es tercero con 55 puntos, siete más que el Chelsea, que perdió 3-0 en casa ante el Manchester City. Con cinco plazas de Champions en juego, el United necesita mejorar su defensa ya, a seis jornadas del final.