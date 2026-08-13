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Michael Carrick rompe su silencio sobre el regreso de Marcus Rashford al Manchester United tras el desaire del Barcelona
Carrick aborda el regreso de Rashford al United
Rashford ha regresado oficialmente a la pretemporada del United tras concluir su descanso posterior al Mundial. Carrick insistió en que el delantero sigue formando parte de su plantilla después de su cesión en el Barcelona la temporada pasada.
El club catalán finalmente decidió no activar una opción de 26 millones de libras para hacer permanente el fichaje. En su lugar, el Barcelona optó por fichar a Anthony Gordon procedente del Newcastle, lo que deja a Rashford ante un futuro incierto de vuelta en Old Trafford.
A pesar de las especulaciones en torno a su situación, Carrick confirmó que el internacional inglés se ha reincorporado al grupo sin ningún problema. El entrenador espera que el delantero contribuya mientras el Manchester United se prepara para la próxima temporada.
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«De muy buen ánimo» desde su regreso a Old Trafford
En declaraciones a ITV Sport tras el amistoso de pretemporada del United contra el Leeds del miércoles, Carrick reveló que el jugador de 28 años ha regresado a Carrington con un estado de ánimo positivo. Carrick destacó la relación profesional ya existente entre ambos.
"Es jugador nuestro, ya sabes, y ha vuelto muy bien. Es como cualquier otro jugador", explicó Carrick. "Conozco a Marcus desde hace mucho tiempo y, ya sabes, nos aporta algo un poco diferente. Y ha estado de muy buen ánimo desde que volvió.
"Lleva dos o tres días de vuelta entrenando y todo es bastante normal, la verdad. Y estamos deseando que empiece la temporada".
Larga trayectoria y situación contractual
Carrick mantiene una larga historia con el canterano en Old Trafford. Ambos fueron compañeros de equipo antes de que Carrick le entrenara con Jose Mourinho y, más tarde, le dirigiera durante un breve periodo como técnico interino.
El United esperaba inicialmente traspasar a Rashford de forma permanente por los 26 millones de libras fijados en su cesión al Barcelona. La decisión del conjunto español de apostar por otras opciones dejó al Manchester United con el delantero, de alto salario, todavía en su plantilla. Rashford tiene actualmente dos años restantes en su contrato de 325.000 libras por semana en Old Trafford. Ese acuerdo se firmó en el verano de 2023, después de que completara una sobresaliente temporada de 30 goles con el club.
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El partido del AC Milan ofrece una oportunidad para volver
El delantero se quedó fuera de la convocatoria del United para el amistoso de pretemporada contra el Leeds del miércoles. Sin embargo, podría volver a vestir la camiseta del Manchester United por primera vez desde diciembre de 2024 este próximo fin de semana.
El United viaja a Polonia para disputar su último partido de pretemporada del verano ante el gigante de la Serie A AC Milan. Carrick sostuvo que la puerta estaba abierta para que Rashford jugara. Participar en Polonia le daría a Rashford unos minutos cruciales de cara a la nueva temporada nacional. El atacante buscará ganar ritmo de partido y restablecer su papel en los planes de Carrick.
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