Rashford ha regresado oficialmente a la pretemporada del United tras concluir su descanso posterior al Mundial. Carrick insistió en que el delantero sigue formando parte de su plantilla después de su cesión en el Barcelona la temporada pasada.

El club catalán finalmente decidió no activar una opción de 26 millones de libras para hacer permanente el fichaje. En su lugar, el Barcelona optó por fichar a Anthony Gordon procedente del Newcastle, lo que deja a Rashford ante un futuro incierto de vuelta en Old Trafford.

A pesar de las especulaciones en torno a su situación, Carrick confirmó que el internacional inglés se ha reincorporado al grupo sin ningún problema. El entrenador espera que el delantero contribuya mientras el Manchester United se prepara para la próxima temporada.