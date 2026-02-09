(C)Getty Images
Michael Carrick reveló qué dos entrenadores de renombre impedirían que él obtuviera el puesto de entrenador del Manchester United de forma permanente, mientras que la antigua estrella de los Red Devils insta al club a «aprovechar la oportunidad» con el entrenador interino.
El United de Carrick está en racha
Según Gary Neville, el United ya ha iniciado el proceso de contratación de un entrenador permanente y esperará hasta casi el final de la temporada antes de tomar una decisión. Oliver Glasner y Andoni Iraola serán agentes libres, mientras que el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, podría quedar libre tras el Mundial. Pero con cada victoria del United, los argumentos a favor de nombrar a Carrick entrenador permanente son cada vez más convincentes.
Carrick ha tenido el mejor comienzo de cualquier entrenador del United desde Ole Gunnar Solskjaer, que también fue nombrado inicialmente de forma interina hasta el final de la temporada 2018-19, pero al que se le concedió un contrato más largo tras una racha de 14 victorias en sus primeros 19 partidos tras suceder a José Mourinho. Carrick ha dicho que el club no tomará una decisión «precipitada» como hizo entonces.
El excentrocampista del United Owen Hargreaves cree que su antiguo compañero Carrick debería ser el favorito, a menos que el club pueda convencer a Tuchel o al entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, para que acepten el puesto.
«¿Cómo no se lo has dado?»
Hargreaves, comentarista y experto de TNT Sports, declaró a GOAL: «No veo cómo no se le podría conceder. Sé que tuvieron la experiencia con Ole, pero él quedó segundo e hizo un gran trabajo hasta cierto punto. Al fin y al cabo, en el fútbol hay altibajos. Cuando las cosas van bien, hay que disfrutarlas. Ahora mismo, el Manchester United está en un buen momento. Así que si él [Carrick] termina tercero o cuarto, desde donde estaban y con todo el ruido que había, ¿cómo no se le iba a dar?
Lo único que se le podría reprochar es la experiencia, y si se pudiera fichar a un Luis Enrique o a un Tuchel, quizá. Pero ahora mismo, lo más importante no es el entrenador ni los jugadores, es que el club de fútbol gane, y el club de fútbol está ganando, y Carras es el artífice de ello. Entonces, ¿por qué cambiar eso?».
«Los grandes nombres generan más expectativas».
Hargreaves, que formó una productiva pareja en el centro del campo con Carrick cuando el United ganó la Premier League y la Champions League en la temporada 2007-08, advirtió que los entrenadores de renombre no siempre tienen éxito en Old Trafford, señalando los mandatos finalmente decepcionantes de Louis van Gaal y Mourinho. Cree que la mejor apuesta del United es construir un proyecto a largo plazo con Carrick, que ha creado un fuerte vínculo con los jugadores en menos de un mes al mando.
Hargreaves explicó: «Ya han tenido a dos de los mejores entrenadores de la última década, aparte de Carlo Ancelotti, Jurgen Klopp y Pep Guardiola, en Van Gaal y Mourinho. Los nombres no garantizan el éxito. En todo caso, los nombres generan más expectativas, y dirán: "Quiero esto" y "Quiero aquello". Así que realmente pueden construir algo con alguien como Carras. Y, obviamente, dejar de pensar a corto plazo. Aprovechar la racha mientras va bien, el fútbol va bien. Los aficionados están contentos, todos los jugadores están contentos».
Carrick «conecta» con los jugadores
Hargreaves conoció a Carrick cuando jugaba en la selección sub-21 de Inglaterra en 2001. «Diría que siempre ha sido igual», añadió. «Creo que eso es un gran cumplido para él, porque nunca se emociona demasiado ni se desanima. Es él mismo. Es muy difícil ser uno mismo en este entorno en el que todo el mundo intenta convertirte en otra persona. Se siente muy cómodo consigo mismo.
»Se comporta con clase. Trata a todo el mundo con respeto. Y es un tipo inteligente. No tiene que gritar ni vociferar. Siempre está observando. La gente piensa: "Oh, tengo que gritar como entrenador", pero tú estás ahí para ayudar a la gente a mejorar. Una de las cosas que la gente olvida es que se trata de las personas. No se trata de ti. Sabes, muchos de estos chicos intentan que se trate de ellos.
Sí, tienes que estar al mando, tienes que tomar decisiones en los momentos importantes. Pero, en última instancia, tienes gente que intenta seguirte y tienes que inspirarlos para que te ayuden, para que ayuden al equipo a rendir bien. Y creo que cuanta más gente puedas alcanzar y conectar, mejor jugarán para ti. Tiene que sentir lo que necesita el United y está encontrando soluciones, y todo el mundo está jugando bien».
El United busca su quinta victoria consecutiva en West Ham
Carrick ya ha logrado una racha de victorias más larga en menos de un mes al frente del United que la que consiguió Amorim en 14 meses, y el entrenador puede igualar la racha de victorias más larga del club en dos años cuando su equipo visite el martes su antiguo club, el West Ham, en un partido que se retransmitirá en directo por TNT Sports.
