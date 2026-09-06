La actuación de Mainoo en el reciente 5-2 con el que aplastaron al Ipswich Town sirvió como un recordatorio definitivo de su calidad, acallando cualquier preocupación de que su desarrollo pudiera haberse estancado tras una irrupción en la temporada 2022-23. El resurgir de Mainoo llega en un momento crítico para su carrera en Old Trafford, ya que la jerarquía del club autorizó una enorme inversión de 155 millones de libras en la sala de máquinas durante el mercado de fichajes de verano. Las llegadas de Carlos Baleba, Andrey Santos y Youri Tielemans han aumentado significativamente la profundidad y la calidad a disposición de Carrick, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si el camino de Mainoo hacia el once inicial quedaría bloqueado. Sin embargo, el técnico ve esta llegada de talento como un catalizador positivo para la plantilla, y no como un obstáculo para el progreso individual del joven canterano.

«Creo que la competencia es algo positivo», dijo Carrick, tal y como recoge el Manchester Evening News. «Eso es competencia, no necesariamente porque sea un jugador u otro, creo que es algo colectivo, saber que es un grupo fuerte. La belleza de tener competencia, si se quiere, pero más aún la base para ser fuertes, es que puedes aprender de los demás, puedes ayudarlos, y sin duda, como grupo de centrocampistas, sentimos que es realmente fuerte».