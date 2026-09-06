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Michael Carrick respalda a Kobbie Mainoo para su año de explosión mientras la joven promesa del Manchester United combate la amenaza de 155 millones de libras en el centro del campo
Gestionar la inversión de 155 millones de libras en el centro del campo
La actuación de Mainoo en el reciente 5-2 con el que aplastaron al Ipswich Town sirvió como un recordatorio definitivo de su calidad, acallando cualquier preocupación de que su desarrollo pudiera haberse estancado tras una irrupción en la temporada 2022-23. El resurgir de Mainoo llega en un momento crítico para su carrera en Old Trafford, ya que la jerarquía del club autorizó una enorme inversión de 155 millones de libras en la sala de máquinas durante el mercado de fichajes de verano. Las llegadas de Carlos Baleba, Andrey Santos y Youri Tielemans han aumentado significativamente la profundidad y la calidad a disposición de Carrick, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si el camino de Mainoo hacia el once inicial quedaría bloqueado. Sin embargo, el técnico ve esta llegada de talento como un catalizador positivo para la plantilla, y no como un obstáculo para el progreso individual del joven canterano.
«Creo que la competencia es algo positivo», dijo Carrick, tal y como recoge el Manchester Evening News. «Eso es competencia, no necesariamente porque sea un jugador u otro, creo que es algo colectivo, saber que es un grupo fuerte. La belleza de tener competencia, si se quiere, pero más aún la base para ser fuertes, es que puedes aprender de los demás, puedes ayudarlos, y sin duda, como grupo de centrocampistas, sentimos que es realmente fuerte».
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Carrick elogia la mentalidad de élite de Mainoo
Carrick ha quedado enormemente impresionado por la resiliencia y la progresión de Mainoo, especialmente tras un verano en el que el joven se vio obligado a seguir desde la banda la campaña de Inglaterra en el Mundial. A pesar de no disputar ni un solo minuto a las órdenes de Thomas Tuchel en Norteamérica, Mainoo regresó a Carrington con algo que demostrar.
Carrick se deshizo en elogios hacia el deseo del centrocampista de seguir mejorando. El técnico del United declaró: "Creo que, evidentemente, Kobbie dio grandes pasos la temporada pasada, terminó la campaña de forma muy fuerte y volvió a jugar realmente bien la semana pasada. Se puede ver su desarrollo y cuánto está mejorando ciertos aspectos de su juego. Quiere aprender, tiene hambre de aprender, quiere más todo el tiempo, y eso es fantástico".
"Porque ha tenido unos ocho meses realmente buenos desde que estoy aquí, y sería fácil para él pensar: 'Esto está bien, ya sabes, he entrado en el equipo, he jugado muchos partidos y todo va bien'. Pero está yendo a por más, como debe ser".
Demostrando que los escépticos se equivocaban en un papel más retrasado
Uno de los avances más significativos en el juego de Mainoo ha sido su adaptabilidad táctica. Aunque antes había estado bajo escrutinio por su capacidad defensiva, especialmente por parte del exentrenador Ruben Amorim, la reciente actuación de Mainoo en un rol más retrasado como pivote mostró una madurez nueva. Fue la pantalla perfecta para la línea de cuatro ante el Ipswich, demostrando que tiene los atributos físicos y mentales para asumir las responsabilidades defensivas de un ancla en la Premier League.
Carrick está convencido de que todavía queda mucho más por ver del centrocampista, que aún se encuentra en las primeras etapas de su trayectoria profesional. "Kobbie puede hacer otra gran temporada, seguro", insistió el técnico del United. "Ha vuelto muy bien y eso se vio el fin de semana, pero dentro del grupo, en los entrenamientos, se puede ver cómo está creciendo, su personalidad. Obviamente también está madurando todo el tiempo y sigue siendo muy joven. Aún queda muchísimo por ver de él, y eso es genial".
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Cumpliendo el potencial en Old Trafford
El camino que tiene por delante Mainoo pasa por mantener este nivel de regularidad mientras hace frente a la competencia de jugadores como Baleba y del reaparecido Mason Mount, que está cerca de recuperar plenamente la forma tras un periodo de baja por lesión. Carrick ha dejado claro que seguirá exigiéndole más a Mainoo, aportándole la orientación técnica que puede ofrecer un jugador con un perfil como el que él mismo tuvo.
Al concluir su valoración sobre el futuro del centrocampista, Carrick destacó la capacidad de Mainoo para asimilar conceptos como su mayor virtud. "Lo mejor de todo es que quiere aprender, intento darle pequeños detalles aquí y allá, él los asimila muy bien y aprende. Eso le va a dar una gran oportunidad de cumplir su potencial, que obviamente es enorme", añadió Carrick.
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