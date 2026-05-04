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Michael Carrick podría rechazar el puesto de entrenador permanente del Manchester United, pues la oferta oficial es inminente
La clasificación para la Liga de Campeones afianza la posición de Carrick
Según The Guardian, el United nombrará entrenador titular a Carrick tras lograr la clasificación para la Liga de Campeones. El excentrocampista lideró un giro decisivo desde que reemplazó a Rubén Amorim en enero.
La directiva aplazó las conversaciones hasta confirmar el pase a la máxima competición europea. Ese objetivo se logró el domingo con una emocionante victoria 3-2 sobre el Liverpool, que aseguró matemáticamente un puesto entre los cinco primeros. Ahora, se espera que le ofrezcan el cargo de forma permanente y que la propuesta de contrato sea inminente.
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«No está en mis manos»
El impacto de Carrick ha sido inmediato y significativo. En 14 partidos de la Premier League ha logrado 10 victorias, dos empates y solo dos derrotas, devolviendo la regularidad a un equipo irregular en el inicio de la temporada. Su labor ha impresionado a la directiva: el director de fútbol, Jason Wilcox, y el director ejecutivo, Omar Berrada, valoran la nueva estructura táctica y disciplina del equipo. Sin embargo, Carrick admitió que su futuro depende del club.
«No se trata de lo que me guste o no», admitió. «En cierto modo, pero no está en mis manos. Todo ha ido muy bien y estoy contento con nuestra situación. Queremos mejorar y ya veremos qué pasa. Por ahora, no lo estoy pensando».
Los jugadores respaldan a Carrick tras la victoria ante el Liverpool
El delantero del United, Matheus Cunha, elogió a Carrick tras ganar al Liverpool y destacó la confianza del equipo.
«Cuando llegó Michael [Carrick], ¡trajo magia! El espíritu de [Sir] Alex Ferguson», declaró Cunha al Daily Mail. «Habla mucho de su equipo, del equipo ganador. Ese sentimiento nos contagia. Nos sentimos muy felices con lo que nos transmite, nos concentramos al máximo para alcanzar el objetivo. Al fin y al cabo, ¡esto es solo el inicio de un hermoso comienzo!».
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Se espera que el contrato formal se firme en breve
Con la clasificación para la Liga de Campeones asegurada, se espera que los Red Devils actúen rápido para cerrar el nombramiento de Carrick. El técnico de 44 años pasó más de una década en el club como jugador y asistente, por lo que conoce bien su cultura y expectativas. Un contrato definitivo permitiría al United aprovechar el buen final de temporada y mantener el impulso de cara al regreso a la máxima competición europea.