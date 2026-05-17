El entrenador interino del United, Carrick, reconoce que el ego de los jugadores es más una necesidad que un obstáculo. Antes de recibir al Nottingham Forest, afirma que gestionar bien esas personalidades es clave para devolver al club a la cima europea.

Sobre la dinámica del vestuario, el técnico de 44 años afirma: «El ego es curioso: para rendir al máximo nivel necesitas algo de él. Lo importante es saber usarlo. Yo lo he aprendido viendo a jugadores mejores que yo: hay que dejar el ego personal a un lado y dedicarlo al equipo, pero también mantener el orgullo necesario para luchar y sentirse comprometido».