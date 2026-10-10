Los aficionados del Manchester United están deseando ver en acción a su nuevo portento del centro del campo, pero Carrick está decidido a asegurarse de que Baleba esté totalmente preparado antes de lanzarlo al foco de la Premier League. El exjugador del Brighton fue suplente sin participar en la reciente visita al Fulham y desde entonces ha dado un paso más en su recuperación al disputar un amistoso a puerta cerrada contra el Lausanne-Sport en Carrington. Mientras el United se prepara para recibir al Tottenham Hotspur este fin de semana, la cuestión sobre la participación de Baleba sigue siendo uno de los grandes temas de conversación entre los fieles de Old Trafford.

El cuerpo técnico es consciente de las exigencias físicas que se requieren, especialmente teniendo en cuenta que el jugador no completó toda la pretemporada. «Sin duda está cada vez más cerca, Carlos. Ha sido fantástico tenerle sobre el césped y verle de cerca, realmente. Y [él] jugó un poco en un partido de entrenamiento que tuvimos la semana pasada, así que fue bueno para él sumar algunos minutos. Creo que la otra parte de todo esto es que se ha perdido mucho, y se ha perdido un periodo crucial en lo que respecta al final de la pretemporada», reveló Carrick.