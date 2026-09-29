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Michael Carrick organiza un amistoso secreto para el Manchester United, en apuros, contra otro club propiedad de INEOS en un intento de salvar una temporada tambaleante
El Manchester United organiza un amistoso a puerta cerrada
El Manchester United se enfrentará al Lausanne-Sport en un amistoso secreto durante el actual parón internacional, según The Telegraph. El partido permitirá al técnico Carrick probar nuevas estrategias lejos de la mirada pública mientras su plantilla se reagrupa tras un desastroso inicio de la temporada 2026-27. Los detalles exactos sobre la fecha y el lugar del encuentro siguen sin revelarse.
El Lausanne, otro club que opera bajo el paraguas de INEOS de Ratcliffe, está viviendo una temporada igual de complicada. El conjunto suizo ocupa actualmente el último puesto de su liga doméstica tras sufrir cinco derrotas en sus primeros nueve partidos.
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La red de INEOS tiene dificultades para obtener resultados
El amistoso programado pone de relieve una crisis más amplia en la red multiclub de Ratcliffe, con casi todos los equipos respaldados por INEOS atravesando problemas de forma. Junto a United y Lausanne, el conjunto francés Niza languidece en la 14.ª plaza de la Ligue 1, justo por encima de la zona de descenso. Mientras tanto, el equipo femenino del United, dirigido por Eva Olid, ha caído al noveno puesto de la Women's Super League tras un inicio flojo.
Para los hombres de Carrick, la presente campaña iguala su peor arranque de la historia en una temporada de la Premier League, reflejando las dificultades iniciales bajo Ruben Amorim el curso pasado y bajo Sir Alex Ferguson en 1992-93. Los Diablos Rojos solo han conseguido una victoria liguera hasta ahora y ocupan la 12.ª posición en la clasificación.
Los problemas del United en las competiciones nacionales se agravaron con una desastrosa eliminación en la Copa de la Liga ante el Brighton, donde dejó escapar una ventaja de dos goles en Old Trafford. También ha sufrido una sorprendente derrota ante el Hull City y una frustrante derrota en el derbi de Mánchester, en la que no logró imponerse a un City con 10 hombres tras un gol polémico.
Carrick descarta las dudas sobre su estado físico
La decisión de programar minutos extra llega después del reciente empate del United en Fulham, un resultado que lo dejó estancado en la mitad baja de la tabla. Tras el empate en Craven Cottage, el goleador Matheus Cunha sugirió que el Fulham había mostrado más energía después del descanso.
Sin embargo, Carrick rechazó con firmeza cualquier sugerencia de que su plantilla esté sufriendo una falta de forma física. El técnico del United insistió en que estaba satisfecho con el rendimiento físico de su equipo en los compases finales.
«A mí no me lo pareció», dijo Carrick a los periodistas cuando le preguntaron por la valoración de Cunha. «Estaba bastante contento con la forma en que terminamos el partido. De hecho, creo que lo acabamos realmente fuertes y seguimos apretando. Así que no creo que eso sea un problema, no».
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Les espera un exigente calendario de octubre
Carrick debe encontrar soluciones rápidamente, con una presión creciente para ofrecer resultados en cuanto vuelva el fútbol doméstico. El United recibe en Old Trafford al Tottenham, otro equipo de la Premier League que también atraviesa dificultades, el 10 de octubre, para iniciar una exigente racha de partidos que podría definir la temporada.
El Manchester United afronta un duro calendario en octubre en varias competiciones. Tras el choque contra el Tottenham, el United deberá afrontar compromisos cruciales ante el Atlético de Madrid, el Leeds United, el Como, el Bournemouth y el Chelsea antes de que termine el mes.
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