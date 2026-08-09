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Michael Carrick ofrece una actualización sobre la lesión de Mason Mount tras la salida cojeando del centrocampista en un amistoso ante el PSG
Los problemas de lesiones de Mount continúan
Los aficionados del United contuvieron la respiración el sábado cuando Mount se vio obligado a retirarse pronto durante el empate 1-1 contra el Paris Saint-Germain en Gotemburgo. El jugador de 27 años, cuyo paso por Old Trafford se ha visto seriamente alterado por problemas físicos, duró menos de 20 minutos antes de abandonar el campo cojeando para ser sustituido por el joven Tyler Fletcher.
Desde su sonado fichaje procedente del Chelsea en 2023, Mount ha estado lastrado por una serie de desafortunadas lesiones que le han impedido encontrar su mejor forma en Mánchester. Solo ha sido titular en 25 partidos de la Premier League de un posible total de 114 durante su etapa en el club.
- Getty Images Sport
Carrick resta importancia a los temores por la lesión de Mount
Al dirigirse a los medios sobre el estado del centrocampista, Carrick explicó: "Recibió una patada. Simplemente queríamos ser cuidadosos y protegerle. Hasta ahora hemos tenido suerte con las lesiones, así que queríamos ser cuidadosos".
En un vídeo compartido por el periodista Samuel Luckhurst, más tarde se vio al ex del Chelsea caminando con normalidad mientras se dirigía al autobús del equipo, lo que sugiere que el problema no es tan grave como se temía en un principio.
Sentimientos encontrados en el empate sin goles de Gotemburgo
Aunque el foco seguía puesto en el estado de salud de Mount, el propio partido supuso una dura prueba para el equipo de Carrick ante el bicampeón de Europa. El PSG se adelantó pronto por medio de Ibrahim Mbaye, vinculado al Liverpool, pero el United reaccionó bien y acabó logrando un empate gracias a un gol de Bryan Mbeumo.
Al valorar la actuación, Carrick dijo a MUTV: "Lo disfruté. Fue un buen reto. Un poco diferente por su forma de jugar. Deberíamos haber marcado más goles. A veces es bueno para los chicos tener que resolver problemas y encontrar su propio camino, y creo que lo hicimos. Eso también les prepara para la temporada".
- Getty
Preparándose para el estreno de la Premier League
Con solo dos partidos por disputar, la preparación de pretemporada del United entra en su fase final y crucial antes del estreno en la Premier League ante el recién ascendido Hull City el 22 de agosto. Tras la marcha como agente libre del veterano Casemiro, ya está siendo un verano de transición muy movido en Carrington.
El club se ha movido con rapidez para reforzar la sala de máquinas con los fichajes de Youri Tielemans y Andrey Santos, y mientras Michael Carrick trabaja para integrar a estas nuevas caras, contar con un Mount en plena forma será clave en su plan táctico cuando comience la competición.
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