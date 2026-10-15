¿Debería el Manchester United seguir como está o cambiar de rumbo? Cuando le plantearon esa pregunta a Parker, el exdefensa del Manchester United, que habló en colaboración con FreeBets, declaró a GOAL: «Sigo pensando que habría que continuar con Carrick».

«Soy un novato en todo esto, pero, si piensas en Eddie Howe, después de lo que tuvo que pasar con las personas para las que trabajaba, ¿de verdad querría meterse en algo muy parecido?

«Sabe que, en realidad, no va a poder gastar. No creo que pudiera gastar en lo que realmente quiere. ¿Le permitirían traer también a su equipo de trabajo? Tiene a sus propias personas de confianza, que le acompañan allá donde va.

«No veo una opción que encaje realmente bien en el Manchester United en el contexto actual, porque todo gira en torno a lo que pasa en la cúpula, y eso no es nada bueno, ya que afecta a todo. Ves lo que queda por el vestuario, lo que hay allí y cómo hacen las cosas. No es un entorno para alguien con ambición.

«Si tienes ambición y aspiras a entrenar al Manchester United, sabes que, si ganas una liga con el club, pasas de inmediato a formar parte de su leyenda, como ocurre con el Liverpool y con cualquier otro. Pero, cuando hablamos del Manchester United, no irías allí porque sabes que eso no puede suceder. Simplemente sabes que no puede suceder por cómo están las cosas y por aquello con lo que tendrías que trabajar.

«Ahora hemos visto que ha vuelto a gastar, y va a ser muy difícil dar salida a jugadores porque el club sencillamente no lo hace. Al Manchester United no se le da muy bien comprar y vender. Compra, pero le cuesta dar salida a los jugadores, porque parece que hay algunos que se limitan a quedarse ahí y están contentos con ello.

«El próximo destino de Eddie tiene que ser el adecuado para él. Estoy bastante seguro de que eso es lo que querrá. Querrá trabajar para las personas adecuadas, que tengan ambición. Sabes que, cuando vas al Manchester United, todo el mundo espera que compitas por ganar una liga. Pero, ahora mismo, necesitas que todos quieran ganarla y te den las mejores oportunidades para conseguirlo. Eso no lo vas a tener en el Manchester United en este momento.

«La gente no va a hablar de ti como aspirante al título. No ocurrió al comienzo de esta temporada. Tampoco ocurrió en la anterior. Mucha gente se arriesgó a decirlo porque sí, sin siquiera fijarse en lo que había realmente ni en lo que estaba pasando».