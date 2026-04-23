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Michael Carrick no presiona al Manchester United para que decida sobre el cargo de entrenador y rechaza las comparaciones con Ole Gunnar Solskjaer
Carrick se niega a precipitar la decisión de la junta directiva
A pesar de la mejora del equipo desde su llegada, Carrick está tranquilo sobre su futuro en el United. Con el club a punto de volver a la Liga de Campeones, surge la pregunta de si el excentrocampista asumirá el mando de forma definitiva. Sin embargo, Carrick asegura que no presiona a la directiva para obtener respuestas.
«En cuanto a plazos, no es algo que me preocupe especialmente», explicó Carrick antes del partido del lunes en casa contra el Brentford. «Se aclarará cuando se aclare».
- AFP
Descartando las comparaciones con Solskjaer
Muchos críticos señalan el nombramiento de la leyenda del club Ole Gunnar Solskjaer como un ejemplo para la directiva del United, por temor a que se repita una decisión impulsiva basada en un éxito temporal. Carrick, que fue entrenador a las órdenes del noruego entre 2019 y 2021, se apresuró a desmentir tales comparaciones, subrayando que cada etapa de un entrenador tiene su propio contexto.
«Le tengo un respeto absoluto. Es un amigo íntimo mío y trabajé codo con codo con él cuando estuve aquí. Hicimos muchas cosas buenas y estuvimos a punto», dijo Carrick. «Se pueden comparar todo tipo de situaciones diferentes con entrenadores, técnicos y equipos a lo largo de los años. Pero en realidad es irrelevante. De verdad que lo es. No es ni negativo ni positivo. Simplemente no tiene ninguna relación. Ahora somos un equipo distinto, sea quien sea el entrenador. Comparar no cambia nada».
Cómo desenvolverse en el carrusel de los puestos directivos
Los entrenadores duran cada vez menos. En 100 días, desde el regreso de Carrick a Mánchester, se han nombrado 20 técnicos en las cuatro divisiones principales. El último fue Liam Rosenior, despedido por el Chelsea días después de que el United ganara en Stamford Bridge.
«Hay dos caras de la moneda», señaló Carrick sobre la presión por resultados inmediatos. «Por un lado están los resultados y la importancia del próximo partido; por el otro, nuestra responsabilidad es pensar en el futuro y el panorama general. ¿El vaso medio lleno o medio vacío? Me gusta ser positivo. No pienso en lo que podría salir mal; eso no entra en mis planes. Lo importante es lo que se puede lograr. ¿Cómo es el éxito?».
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En busca de la clasificación para la Liga de Campeones
Aunque su rol administrativo aún es incierto, los objetivos deportivos son claros: el United debe volver a la máxima competición europea. Ganar al Brentford el lunes en Old Trafford le daría una ventaja casi definitiva, ya que solo necesitaría dos puntos en los cuatro partidos restantes para asegurar un puesto entre los cinco primeros.